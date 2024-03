Przerażające sceny w Miami. Znany tenisista nagle runął na ziemię [WIDEO]

Do przerażających scen doszło podczas meczu kwalifikacyjnego do turnieju ATP w Miami między Francuzami Arthurem Cazauxem oraz Haroldem Mayotem. Pierwszy z nich nagle upadł na ziemię i stracił przytomność. Przez kilka sekund leżał nieruchomo, a dopiero po chwili przybiegła pomoc. Spotkanie natychmiast zakończyło się kreczem i wiadomo już, co było prawdopodobną przyczyną zdarzenia.

4 https://twitter.com/TheTennisLetter/status/1769834629874241870 Otwórz galerię Na Gazeta.pl