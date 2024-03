Hit na konferencji z udziałem Lewandowskiego! Ujawniamy kulisy [WIDEO]

Robert Lewandowski wraca do wielkiej formy. W ostatnich dziewięciu meczach FC Barcelony zdobył siedem bramek i miał trzy asysty. W niedzielę błysnął w wygranym 3:0 hitowym spotkaniu z Atletico Madryt, w którym zdobył gola i miał dwie asysty. Jego świetna dyspozycja to świetna wiadomość dla reprezentacji Polski i trenera Michała Probierza przed barażami o awans na tegoroczne mistrzostwa Europy.

Hit na konferencji z udziałem Lewandowskiego! Ujawniamy kulisy

Robert Lewandowski był gościem poniedziałkowej konferencji prasowej przed starciem z Estonią (czwartek, godz. 20.45, Stadion Narodowy).

Już po pierwszym, kuriozalnym pytaniu dziennikarza nie mógł przestać się śmiać. - Robercie, twoja forma w ostatnim czasie zwyżkuje. Czy ma to związek z twoim spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś "Żugajką"? - spytał dziennikarz Lewandowskiego.

- Szczerze mówiąc, ja zareagowałem tak samo po tym pytaniu. Ale co ciekawe, później Kanał Sportowy zapytał dziennikarza Faktu, który zadał to pytanie, jaki był jego cel. Oczywiście pewnie chciał zrobić jakiś viral internetowy i to się niewątpliwie udało. Odniósł się też do tego, że generalnie piłkarze mówią nudne rzeczy na konferencjach prasowych i chciał, by wyszedł ze swojej strefy komfortu - m.in. powiedział Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl w poniedziałkowym programie Sport.pl LIVE, który prowadził Kacper Sosnowski.

