Takich liczb po 23 finałach turniejów WTA nie miała żadna z wielkich gwiazd tenisa. A, jak sama Iga Świątek mówi, najtrudniejsze było dla niej odbudować się po trudnym, emocjonalnie i sportowo Australian Open. Udało się to w kapitalny sposób. Na czym polega fenomen Polki? O to w studiu Sport.pl Live zapytaliśmy Adama Romera. W drugiej części programu rozmawialiśmy o tym, ile straci reprezentacja Polki, jeśli nie dostanie się na Euro, co dalej z Pawłem Dawidowiczem i komu na treningu sporo uwagi poświęcił Robert Lewandowski.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl