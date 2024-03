Wielki dramat Aryny Sabalenki. Nie żyje jej partner

Tuż po północy czasu polskiego, w nocy z poniedziałek na wtorek pojawiły się pierwsze doniesienia o śmierci Kołcowa. Informowały o tym rosyjskie oraz białoruskie media. Śmierć Kołcowa potwierdził też jego klub Saławat Jułajew. Pracował tam jako trener.

Wielki dramat Aryny Sabalenki

"Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł trener Saławatu Julajew - Konstantin Kołcow. Był silnym i pogodnym człowiekiem, kochanym, szanowanym przez zawodników, kolegów i kibiców. Konstantin na zawsze zapisał się w historii naszego klubu. Zdobył mistrzostwo Rosji i Puchar Gagarina i wykonał świetną robotę w sztabie trenerskim drużyny. Saławat Hockey Club składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom Kołcowa" - napisał Saławat Jułajew.

Okoliczności śmierci byłego hokeisty nie są znane. Rosyjskie i białoruskie media pisały jednak, że zmarł w USA, gdzie mieszka wiceliderka światowego rankingu WTA Aryna Sabalenka.

To kolejna rodzinna tragedia, która ją dotknęła. Mając 21 lat, Białorusinka straciła ojca.

Wydaje się wątpliwe, by zawodniczka wystąpiła w rozpoczynającym się we wtorek, prestiżowym turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Miami. Miała tam być rozstawiona z numerem dwa.

Sabalenka ujawniła związek z Konstantinem Kołcowem w czerwcu 2021 roku. Zanim jednak do tego doszło, to Białorusinka była zaręczona z innym mężczyzną. - To tylko zaręczyny. Nie jestem fanką ślubów w obecnej formie - mówiła Sabalenka w listopadzie w 2019 roku. Podkreślała wtedy, że jej narzeczony nie jest Białorusinem. W tamtym czasie Konstantin Kołcow był mężem Julii Michajłowej, z którą miał troje dzieci - synów Aleksandra, Daniela i Stefana, z czego najmłodszy z nich urodził się w lutym 2019 roku - pisał Sport.pl.

W kwietniu 2020 roku Michajłowa poinformowała o rozstaniu z mężem w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. "To będzie ostatnie zdjęcie z nim na moim instagramie, na którym byliśmy razem i gdzie byliśmy szalenie szczęśliwi! Rozstajemy się. Apel do wszystkich dziewczyn trzymających się cudzych mężów, które mają dzieci w rodzinie! To jest podłe! To jest niesamowity i najszczęśliwszy czas, ale jednocześnie najtrudniejszy, bo małe dziecko zabiera mnóstwo energii i czasu. Może się zdarzyć, że kiedyś też znajdziesz się w takiej sytuacji" - napisała Michajłowa, oznaczając na jednym ze zdjęć Sabalenkę.

Chociaż Sabalenkę i Kołcowa dzieliło 17 lat, to wiek dla tenisistki nie grał roli. Często wrzucała na swój instagramowy profil zdjęcia bądź relacje z Kołcowem. Nie brakowało także w nich jego dzieci.

Mówiono o nim "Russian Rocket II"

Kołcow grał w reprezentacji Białorusi w hokeja na igrzyskach olimpijskich w 2002 i 2010 roku. W latach 2002-2006 występował przez trzy sezony w drużynie z NHL - Pittsburgh Penguins. W czerwcu 2006 roku klub nie przedłużył z nim kontraktu, Kołcow wrócił więc do Rosji. Tam z klubem Saławat Jułajew Ufa dwa razy wywalczył mistrzostwo.

Dzięki jego szybkości i grze kijem zaczęto nazywać go "Russian Rocket II" (Rosyjska Rakieta II), ponieważ stylem gry przypominał Pawła Bure (rosyjski hokeista, dwukrotny olimpijczyk, nosił pseudonim "Russian Rocket"). Miał też ksywkę: "The Speedy Express" ("Szybki Ekspres").

Od 2017 roku był w sztabie trenerskim Dynama Moskwa. Potem był szkoleniowcem dwóch białoruskich klubów: HK Brześć, HK Dynama Mołodeczno. W 2021 r. przeniósł się do Spartaku Moskwa, a rok później Saławatu Jułajew.