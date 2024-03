Kylian Mbappe już wybrał numer na koszulce Realu Madryt! Grali z nim najwięksi

Kylian Mbappe jest coraz bliżej Realu Madryt. Choć transfer nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, to Francuz miał już podjąć pierwsze decyzje w sprawie gry dla wicemistrzów Hiszpanii. Jak donosi Joaquin Maroto z "AS", piłkarz wybrał nawet numer, z którym będzie występował w nowych barwach. Okazuje się, że przejmie go po prawdziwej legendzie. Dziennikarz ujawnił też przewidywaną datę prezentacji Mbappe w Realu.

