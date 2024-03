Kylian Mbappe rozgrywa kolejny kapitalny sezon. Wystąpił już w 34 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył aż 34 bramki i siedem asyst. Wielokrotnie jego trafienia przesądzały o zwycięstwie Paris Saint-Germain. Podobnie było i we wtorkowy wieczór w Lidze Mistrzów. Popisał się nie tylko świetną skutecznością, ale i niesamowitą szybkością, o której mówi cały świat. Jego wyczyn porównano nawet do osiągnięć Usaina Bolta, na co Jamajczyk nie pozostał bierny.

Usain Bolt nie mógł uwierzyć, co wypisują media ws. wyczynu Mbappe. Dosadny komentarz

Według użytkownika CentreGoals na X Mbappe miał osiągnąć prędkość na 100 metrów wynoszącą 10,9 s. To znakomity czas i jedynie nieco ponad sekundę wolniejszy od rekordu świata. Ten należy właśnie do Bolta - 9,58 s.

Nic więc dziwnego, że wiele mediów zaczęło porównywać Francuza z lekkoatletą. Zwracano uwagę, że piłkarz "prawie" pobił rekord Bolta. Te słowa mocno oburzyły Jamajczyka, który w dosadny sposób dał do zrozumienia, co o tym wszystkim sądzi. Przy okazji wbił szpilkę samemu Mbappe i po prostu z niego zadrwił.

"Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, kiedy to zobaczyłem. Nawet dziewczyny są szybsze" - napisał Bolt w prywatnej wiadomości do Andreasa Trajkovskiego, utytułowanego skoczka w dal, który poinformował Jamajczyka o porównaniach mediów. "'Prawie [pobił rekord, przyp. red.]'. Bracie, oni muszą być głupi, że publikują takie coś" - pisał Duńczyk. Następnie opublikował na InstaStory screen rozmowy z Boltem.

I faktycznie, rekord na 100 metrów osiągnięty przez kobietę, wynosi 10,49 s. Taki właśnie czas w 1998 roku uzyskała Florence Griffith-Joyner. Była więc o około 0,5 s szybsza od Mbappe. Jak informuje portal Athletics Weekly, czas piłkarza dałby mu 63. miejsce na liście wszech czasów biegu kobiet na tym dystansie.

Nie ulega jednak wątpliwości, że wynik Francuza i tak robi wrażenie. Tym bardziej że nie występował on na żadnych zawodach lekkoatletycznych, ani też nie przygotowywał się do nich. Widać, że ma wrodzony talent do szybkiego biegania.

Przekonali się o tym również polscy obrońcy na mundialu w Katarze. Biało-Czerwoni przegrali wówczas 1:3 z Francją, a dwa gole strzelił Mbappe. Nasi defensorzy mieli ogromny problem nie tylko z upilnowaniem rywala, ale i z dogonieniem go.

Rekord Bolta wciąż pozostaje niepobity

Rekord świata w biegu na 100 m niezmiennie należy do Bolta i jak na razie nikt nie jest w stanie zbliżyć się do tego osiągnięcia, mimo że okazji było całkiem sporo. W końcu Jamajczyk ustanowił ten wynik w 2009 roku w Berlinie, a więc niespełna 15 lat temu. Dzięki niezwykłym umiejętnościom lekkoatleta zdobył masę medali. Najcenniejsze pochodziły z igrzysk olimpijskich - wszystkie osiem było koloru złotego. W dorobku posiada też 11 mistrzostw świata. Karierę zakończył w 2017 roku.