Jest decyzja ws. Lewandowskiego przed meczem Barcelona - Napoli

Ostatni mecz w La Lidze z Realem Mallorca (1:0) Robert Lewandowski zaczął na ławce rezerwowych. Wszedł na boisko w 61. minucie i zdołał zanotować asystę.

Hiszpanie zgodni ws. Lewandowskiego

Barcelona przystąpi do rewanżu z Napoli bez czterech kluczowych piłkarzy. Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Gavi i Pedri są kontuzjowani. Do tego pod znakiem zapytania jest obecność Ferrana Torresa i Marcosa Alonso. Obaj także zmagają się z urazami.

Z pewnością skład Barcelony będzie wyglądał inaczej niż w piątek w lidze. Do linii obrony wróci Ronald Araujo, który pauzował za nadmiar kartek, a obok niego powinien wystąpić dobrze prosperujący Pau Cubarsi. W linii pomocy nie powinno dojść do wielkich zmian. Hiszpańskie gazety stawiają na tercet Ilkay Gundogan - Andreas Christensen - Fermin Lopez, z Duńczykiem jako pomocnikiem defensywnym. Xavi chętnie stosuje to rozwiązanie od jakiegoś czasu i jest zadowolony z efektów.

Za to w ataku także powinno dojść do przetasowania. Przede wszystkim na pozycji środkowego napastnika powinniśmy zobaczyć Roberta Lewandowskiego. "Sport", "El Pais" oraz "AS" nie dopuszczają innej możliwości niż wystawienie Polaka od pierwszej minuty. Z przodu obok niego powinien zagrać Lamine Yamal. Kwestią dyskusyjną pozostaje lewe skrzydło. Tutaj dzienniki rozważają Joao Feliksa i Raphinhę. Żadne medium nie wystawia Vitora Roque, ale przewiduje się, że młody Brazylijczyk wejdzie z ławki.

W przeciwieństwie do Barcelony Napoli nie musi się zmagać z plagą kontuzji, wszyscy są zdrowi. Jedynie zabraknie Piotra Zielińskiego, który został usunięty ze składu mistrza Włoch na fazę pucharową LM. To ostatnie miesiące Polaka w Neapolu. Oficjalnie uznano, że Napoli chce już teraz budować kadrę na przyszłość, dlatego nie opłaca się korzystać z odchodzącego Zielińskiego. Nieoficjalnie to akt zemsty Aurelio De Laurentiisa za odrzucenie propozycji przedłużenia umowy i dogadanie się z Interem Mediolan.

Mecz FC Barcelona - Napoli o godzinie 21:00. Sędzią będzie Holender Danny Makkelie.

Przewidywane składy Barcelony według hiszpańskich mediów:

"Sport": Marc-Andre ter Stegen - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Joao Cancelo - Ilkay Gundogan, Andreas Christensen, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Joao Felix.

"AS": Marc-Andre ter Stegen - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Joao Cancelo - Ilkay Gundogan, Andreas Christensen, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

"El Pais": Marc-Andre ter Stegen - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Joao Cancelo - Ilkay Gundogan, Andreas Christensen, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.