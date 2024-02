Mbappe chce jeszcze jednego piłkarza w Realu. Klub spełni prośbę

Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu Kylian Mbappe podpisze kontrakt z Realem Madryt. O jego odejściu poinformował już nawet jego klub, choć nie mogą pogodzić się z tym najważniejsze osoby we Francji. 25-latek wciąż negocjuje warunki umowy z nowym pracodawcą, dlatego pozwolił sobie poprosić o kolejną rzecz. Tym samym do wicemistrza Hiszpanii może dołączyć jeszcze jeden piłkarz.

