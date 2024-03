Barcelona coraz bliżej wyboru nowego trenera! Jest nazwisko głównego kandydata

27 stycznia, zaraz po kompromitującej porażce 3:5 z Villarrealem w La Liga, Xavi ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony. - Drużyna potrzebuje nowego impulsu - przyznał wyraźnie zrezygnowany trener, o którego przyszłości dyskutowany od tygodni.

Mimo że od tamtej pory Barcelona wygrała pięć z ośmiu meczów, to w kwestii przyszłości Xaviego nic się nie zmieniło. Hiszpan na pewno odejdzie z klubu po sezonie, a jeśli wierzyć tamtejszym mediom, może do tego dojść nawet szybciej.

Stanie się tak, jeśli Barcelona we wtorek odpadnie z Ligi Mistrzów. Katalończycy podejmą Napoli w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału rozgrywek po remisie 1:1 w pierwszym meczu. Jeśli Barcelona przegra, Xavi zakończy pracę wcześniej.

Wtedy jego miejsce tymczasowo miałby zająć trener rezerw - Rafael Marquez. W klubie wciąż trwają bowiem dyskusje na temat tego, kto powinien przejąć drużynę na stałe. Ale już niedługo zapadną w tej kwestii kluczowe decyzje.

Jak poinformował kataloński "Sport", Barcelona najbliżej jest zatrudnienia trenera z Niemiec. Dyrektor sportowy - Deco - wytypował trzech kandydatów: Juliana Nagelsmanna, Thomasa Tuchela oraz Hansiego Flicka.

Barcelona postawi na Niemca?

Pierwszy jest obecnie selekcjonerem reprezentacji Niemiec, drugi po sezonie najpewniej odejdzie z Bayernu Monachium, a trzeci pozostaje wolny po nieudanej przygodzie z niemiecką kadrą. Jeszcze kilka tygodni temu to Flicka uznawano za faworyta do objęcia posady w Barcelonie. Teraz wygląda to jednak inaczej.

Flick ma czekać na wakat w Bayernie. Chociaż mistrzowie Niemiec preferują Xabiego Alonso z Bayeru Leverkusen, to dopuszczają myśl o niepowodzeniu w rozmowach z Hiszpanem. Według "Sportu" faworytem Deco i głównym kandydatem do zastąpienia Xaviego jest w tym momencie Nagelsmann, który latem najpewniej będzie chciał wrócić do pracy z klubem.

Kluczowe decyzje mają zapaść już niedługo. 30 marca Barcelona zagra w La Liga z Las Palmas, a później zawodnicy rozjadą się na przerwę reprezentacyjną. I to w tym czasie Deco chciałby się spotkać i z Tuchelem, i z Flickiem. Zaraz po przerwie były reprezentant Portugalii miałby porozmawiać z Nagelsmannem.

Od efektu rozmów nt wizji pierwszej drużyny i finansów uzależniana jest decyzja w sprawie nowego trenera Barcelony. Chociaż żadna wiążąca decyzja jeszcze nie zapadła, to jej termin zbliża się wielkimi krokami.