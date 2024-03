Trzęsienie ziemi w Manchesterze United?! Najnowsze informacje

To kolejny z rzędu przeciętny sezon Manchesteru United. Po 28. kolejkach Premier League drużyna Erika ten Haga zajmuje 6. miejsce w tabeli z 47 punktami. Zespół z Old Trafford traci osiem punktów do 4. pozycji, która gwarantuje grę w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Może się jednak okazać, że i zajęcie 5. miejsca w Premier League zagwarantuje grę w Lidze Mistrzów. Stanie się tak, jeśli w tym sezonie angielskie kluby zdobędą więcej punktów do krajowego rankingu UEFA niż Włosi i Niemcy. Na razie oba kraje są przed Anglikami, jednak wciąż istnieje szansa, że pozycje ulegną zmianie.

Jak poinformował we wtorek rano dziennik "The Times", brak kwalifikacji do tych rozgrywek może się okazać kluczowy dla przyszłości ten Haga. Według informacji dziennika będzie to jedyny powód, dla którego ten Hag może latem stracić pracę.

O przyszłości holenderskiego szkoleniowca spekuluje się od dawna. Dlatego do Manchesteru United spływają kolejne oferty od agentów wolnych trenerów. Chociaż sir Jim Ratcliffe, który w grudniu nabył 25 proc. udziałów w klubie, popiera ten Haga, to brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów może zmienić jego postrzeganie.

Niepewna przyszłość ten Haga

Na razie Ratcliffe i jego najbliżsi współpracownicy stoją po stronie Holendra. Nowi współwłaściciele Manchesteru United uważają, że ten Hag do tej pory nie otrzymywał odpowiedniego wsparcia od władz klubu. To dlatego w ostatnich tygodniach szkoleniowiec został włączony do rozmów na temat kolejnego okienka transferowego i planowania letnich przygotowań do sezonu.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za ten Hagiem są finanse klubu. Ewentualne zwolnienie Holendra i jego sztabu miałoby kosztować Manchester United około 10 mln funtów. A w obecnej sytuacji klubu to spora kwota.

Zimą ten Hag publicznie opowiadał się za sprowadzeniem napastnika, jednak później przyznał, że nie było to możliwe ze względów finansowych. Wszystko przez to, że Manchester United balansuje na granicy przepisów finansowego fair play. Zwolnienie trenera jeszcze mocniej ograniczyłoby ruchy kadrowe w drużynie w trakcie letniego okienka transferowego.

Ten Hag pracuje na Old Trafford od początku sezonu 2022/23. W poprzednich rozgrywkach drużyna Holendra zdobyła Puchar Ligi i zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów. W niej Manchesterowi United poszło jednak fatalnie, bo w fazie grupowej zajął ostatnie miejsce w rywalizacji z Bayernem Monachium, Kopenhagą i Galatasaray, odpadając z europejskich pucharów.

Do tej pory ten Hag poprowadził Manchester United w 101 meczach. 61 z nich wygrał, 12 zremisował, 28 przegrał.