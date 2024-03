Polski piłkarz wytatuuje sobie twarze Michniewicza i Probierza. Spadniesz z krzesła!

Jacek Góralski pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w juniorach Zawiszy Bydgoszcz, Victorii Koronkowo i Błękitnych Gąbin. Z czasem trafił do Wisły Płock i Jagiellonii Białystok. Polskę opuścił w 2017 roku i przeniósł się do Łudogorca Razgrad. Następnie występował również w kazachskim Kajracie Ałmaty i VFL Bochum. Pomocnik był również powoływany do reprezentacji Polski. W kadrze rozegrał łącznie 21 meczów i strzelił jednego gola.

Wyjątkowy tatuaż Jacka Góralskiego.

Ostatnio Góralski udzielił wywiadu portalowi Łączy Nas Piłka. Podczas rozmowy zdradził, że planuje wykonać na plecach wyjątkowy tatuaż. Ma on przedstawiać podobizny między innymi Czesława Michniewicza, Jerzego Brzęczka i Adama Nawałki. Piłkarz wyjaśnił, dlaczego zdecydował się właśnie na taki motyw.

- Zdecydowałem się na taki tatuaż, bo bardzo szanuję wszystkich ludzi, którzy pomogli mi w życiu. Od Adama Nawałki otrzymałem pierwsze powołanie do reprezentacji narodowej. U Jerzego Brzęczka grałem dość regularnie w kadrze narodowej, zapracowałem na zagraniczny transfer. Co do Czesława Michniewicza – jestem przekonany, że gdyby nie moja kontuzja, zabrałby mnie na mundial do Kataru. Zawsze podchodził do mnie bardzo w porządku i chcę mu podziękować. Do trenera Michała Probierza mam wielki szacunek za to, że zadzwonił do mnie i ściągnął z Wisły Płock do Jagiellonii Białystok, pozwalając mi wskoczyć na poziom Ekstraklasy - powiedział.

Nie zabraknie również miejsca dla innych postaci z przeszłości zawodnika. Mowa o trenerach Robercie Tomczaku i Marcinie Maćkowskim z Zawiszy, Zbigniewie Stefaniaku z Victorii Koronkowo, Marcinie Kaczmarku z Wisły Płock oraz Aleksieju Szpilewskim z Kajratu. Wyróżniony zostanie także prezes kazachskiego zespołu Kajrat Boranbajew. - Ostatnie miejsce na plecach póki co zostaje wolne. Wiem, że dzięki tym ludziom moje życie się zmieniło - zakończył.

Góralski trafił do Wieczystej Kraków. "Jesteśmy traktowani coraz poważniej"

Latem zeszłego roku Góralski przeniósł się do Wieczystej Kraków. W bieżącym sezonie rozegrał 14 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty. - Mamy szeroką kadrę, zawodników, którzy nawet jeśli są starsi, to wciąż im się chce. Jesteśmy traktowani coraz poważniej, klub wyciąga piłkarzy nawet bezpośrednio z poziomu ekstraklasowego. Bywa, że zawodnicy sami dzwonią i chcą dołączyć - stwierdził.

Wieczysta po 19 kolejkach III ligi jest liderem tabeli z dorobkiem 44 punktów. Kolejny mecz rozegra w sobotę. Wówczas zmierzy się z Garbarnią Kraków.