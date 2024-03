Niemcy chcą przejąć klub Ekstraklasy. Są nowe konkrety

Temat prywatyzacji piłkarskich klubów często podnoszony jest w dyskusji publicznej. Polityka tylko w ostatnich tygodniach pojawiała się w tle rozmów na temat Korony Kielce, czy Górnika Zabrze. Kwestie związane z władzą samorządową nie są również obce na Dolnym Śląsku. - Wrocław planuje sprzedać akcje piłkarskiego Śląska. Miasto ma ponad 99 proc. udziałów w klubie, ale biorąc pod uwagę, że kiepsko zarządzany przez wybrane przez urząd miejski władze Śląsk generuje ciągłe straty, nadszedł czas, by zmienił właściciela na prywatnego inwestora - tak w czerwcu 2023 roku informował dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

Co z prywatyzacją Śląska Wrocław? Nowe informacje

Od tego czasu we Wrocławiu wiele się zmieniło. WKS z ligowego outsidera przerodził się w rewelację rozgrywek i spędził piłkarską zimę na pozycji lidera. Pomimo słabszego początku 2024 roku, w ostatniej kolejce wygrał z Widzewem Łódź i odzyskał prowadzenie w tabeli.

W stolicy Dolnego Śląska nie brakuje jednak pytań co z zapowiadaną od wielu miesięcy prywatyzacją. Zwłaszcza teraz, gdy na horyzoncie widać już datę wyborów samorządowych. Nowe informacje w sprawie przekazał dziennikarz sportowy, prowadzący audycję na X - #śląskowegadanie - Piotr Potępa.

Okazuje się, że pomimo poprawy wyników sportowych Śląska, temat prywatyzacji całkowicie nie upadł, Westminster nadal jest zainteresowana. Przypomnijmy, że to firma zajmująca się nieruchomościami, a działająca na terenie Polski i Niemiec. Głównodowodzącym jest Marian Ziburske, który wielokrotnie udowadniał, że interesuje się sportem, a także chętnie przeznacza swoje środki na jego sponsoring. Jego pasją są wyścigi konne. Wspierał także drużyny hokejowe, ale piłka nożna także nie jest mu obca. W przeszłości współpracował choćby z berlińskimi zespołami - Unionem i Herthą.

- Z informacji, które udało mi się uzyskać wynika, że główna oś umowy inwestycyjnej jest już gotowa. Brakuje jeszcze tylko niektórych wartości, zobowiązań i praw. One zostaną tam wpisane w konkretnym momencie. Ten moment został ustalony na czas po wyborach samorządowych, żeby uniknąć używania tematu prywatyzacji Śląska Wrocław do rozgrywek politycznych. To musi odbyć się w spokojnym i racjonalnym momencie, czyli wtedy, kiedy kurz politycznej zawieruchy już opadnie - napisał Potępa.

Dziennikarz wytłumaczył, że każda ze stron chce zabezpieczyć swoje interesy pamiętając o interesie klubu. - Inwestor musiał przejrzeć dokumenty klubu, żeby wiedzieć, w jakim stanie jest przedsiębiorstwo, które chce przejąć. Miasto jako sprzedający musiało przejrzeć dokumenty inwestora, żeby uzyskać pewność, że jest on wiarygodny. Mamy tu do czynienia z tak zwanym due dillgence, które jest bardzo czasochłonne, bo wymaga dokładnej analizy każdego dokumentu. Z moich informacji wynika, że ten proces już się odbył. Żadna ze stron nie zrezygnowała, więc również ten krok można zaznaczyć jako zaliczony - dodał.

Potępa zaznaczył, że do wyborów samorządowych - ich datę ustalono na 7 kwietnia - "na pewno nic się nie zadzieje". Przypomnijmy, że w niedawnym wywiadzie, którego prezes klubu Patryk Załęczny udzielił Radiu Rodzina, także pojawił się temat prywatyzacji. - Inwestor z tego, co wiem, jest dalej zainteresowany. Rozmowy trwają. Ostateczne decyzje niebawem zapadną. Obie strony na pewno patrzą w dobrą stronę. Ja oczywiście nie uczestniczę w tych rozmowach. Rozmawiałem z inwestorem, bo ostatnio żadnego telefonu do siebie nie wykonywaliśmy, ale na pewno to są bardzo otwarci ludzie, dla których na pewno Śląsk Wrocław to jest wielki projekt, który naprawdę można poprowadzić do Europy - mówił działacz.

Wrocławianie już w najbliższy piątek rozegrają niezwykle istotny mecz w kontekście walki o najwyższe lokaty w lidze. Ich rywalem będzie Jagiellonia. Spotkanie zostanie rozegrane w Białymstoku. Przypomnijmy, że oba zespoły przewodzą ligowej tabeli, a dzieli je zaledwie trzypunktowa różnica. Śląsk jest liderem, a zespół Adriana Siemieńca zajmuje drugą pozycję. Podium uzupełnia Pogoń Szczecin, która do wrocławian traci pięć punktów.