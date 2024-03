Lionel Messi to jeden z najskuteczniejszych zawodników w historii, jeśli chodzi o wykonywanie rzutów wolnych. Nie znaczy to jednak, że jest w tym elemencie niezawodny. Tym razem genialny Argentyńczyk spudłował najgorzej, jak się dało. Zamiast do bramki, trafił... w maleńką dziewczynkę na trybunach. Nagranie szybko stało się wiralem. Furorę robi też reakcja ojca dziecka.

