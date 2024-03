"Ile ma lat?". Wpadka legendarnego trenera. Twierdził, że jest fanem Lewandowskiego

Robert Lewandowski kontra Kylian Mbappe - takie starcie będziemy oglądać już w przyszłym sezonie LaLiga. Wątpliwości co do tego nie ma Raymond Domenech, były selekcjoner reprezentacji Francji, który poprowadził ją do wicemistrzostwa świata w roku 2006. Pytanie tylko, czy rzeczywiście. Warunki są dwa. Po pierwsze Mbappe zgodnie z zapowiedziami po sezonie opuści PSG i za darmo przeniesie się do Realu Madryt. A po drugie Lewandowski pozostanie w FC Barcelonie.

Domenech rozpływał się nad Lewandowskim. Nagle padło pytanie. "Ile lat ma Robert?"

Coraz częściej pojawiają się głosy, że Polak powinien odejść z np. do Arabii Saudyjskiej. W wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty Domenech stwierdził, że jest na to jeszcze za wcześnie. Nie obyło się jednak bez wpadki. - Dobrze pan wie, że od lat jestem fanem Roberta. I gdy byłem o to pytany przed wielkimi turniejami, to praktycznie zawsze typowałem go na króla strzelców. Oczywiście, po pewnym czasie zrozumiałem, że to niemożliwe, bo Polska zbyt daleko nie zachodzi na tych turniejach, ale zdania co do jego umiejętności nie zmieniam. Lewandowski to wielka klasa. Na Arabię Saudyjską ma jeszcze czas. Ile teraz lat ma Robert? 33? - dopytywał.

W rzeczywistości polski napastnik w sierpniu tego roku skończy 36 lat. W przypadku piłkarza u schyłku kariery to jednak znacząca różnica. Gdy to legendarny trener to usłyszał, nieco zmienił podejście, ale dalej nie zamierzał skreślać Polaka. - Wiadomo, że ten sezon w jego wykonaniu nie jest tak dobry jak poprzednie, ale w jakimś sensie to przecież naturalne. Lata lecą, 35 to już "konkretny" wiek jak na piłkarza, ale myślę, że Robert trochę grania na wysokim poziomie jeszcze przed sobą ma - dopowiedział.

Ekspert ocenił także, że Mbappe powinien w pierwszym sezonie dla Realu strzelić 20 goli. Ile przewiduje dla Roberta Lewandowskiego? Tego już nie był w stanie oszacować. - Robert będzie coraz bardziej uzależniony od pomocy drużyny. Wcześniej bywało odwrotnie, to drużyna zależała od Lewandowskiego, niemniej proporcje będą się tu zmieniać. Ale według mnie to cały czas jest topowy napastnik - podsumował.