Tak PZPN zareagował na pretensję Widzewa o "kradzież". Opublikował specjalne wideo

Ostatnie dni nie są zbyt udane dla Widzewa Łódź. Najpierw w kontrowersyjnych okolicznościach poległ z Wisłą Kraków i odpadł z rywalizacji w Pucharze Polski, a w sobotę boleśnie przegrał w lidze ze Śląskiem Wrocław. Piłkarze Daniela Myśliwca mieli bardzo duże pretensje do arbitrów, ponieważ ich decyzje mocno wpłynęły na losy obu spotkań.

PZPN reaguje na zarzuty Widzewa Łódź. Wymownie

Kapitan Widzewa Bartłomiej Pawłowski nie wytrzymał i zamieścił wymowny wpis w sieci. "Hej PZPN, znowu Var za****ł? - napisał. Niedługo później rozwinął myśl, ale tym razem uderzył bezpośrednio w sędziów. "Panowie okradliście nas z awansu w Pucharze Polski i z punktów w ekstraklasie. Doradzają Wam w wozie Var, a na koniec i tak przypominają się sceny z Piłkarskiego Pokera - dodał.

Chodziło mu głównie o to, że podczas akcji bramkowej Matias Nahuel znajdował się na pozycji spalonej, a mimo to gol został uznany. Następnego dnia na jego słowa zareagował instruktor VAR Paweł Gil, który najpierw pochwalił sędzią asystent, a następnie wyjaśnił proces działania systemu.

- VAR musiał ocenić, czy pierwotna decyzja arbitra o podyktowanie spalonego była prawidłowa. Zanim przystąpi do rysowania linii, musi znaleźć punkt kontaktu w momencie zagrania piłki przez współpartnera. (...) Mając punkt kontaktu, przechodzimy na kamerę z 16. metra, aby narysować prawidłową, zgodną z wytycznymi linię spalonego. (...) W tej sytuacji prawidłową decyzją jest "grać dalej" zatem bramka została uznana prawidłowo - wyjaśnił w materiale na kanale Łączy nas piłka.

Dodatkowo głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN Tomasz Mikulski, który również wstawił się za arbitrami VAR. Jego zdaniem dochowali "wszelkiej staranności od strony technicznej i taktycznej", a ponadto bardzo dobrze zinterpretowali "Przepisy Gry", dzięki czemu podjęli finalnie dobrą decyzję.

Na koniec wspomniał za to o innej ważnej zasadzie, która jest stosowana na całym świecie. "Sytuacje wątpliwe należy zawsze rozstrzygać na korzyść drużyny atakującej. (...) Powyższa zasada rozciąga się na sędziów VAR. Nie ma to nic wspólnego 'z przymykaniem oczu na małe spalone' czy 'promowaniu bramek ze spalonego'. Jeżeli spalony jest minimalny, a sędziowie mają pewność (dowód), to tak zdobyta bramka nie może zostać uznana" - podsumował.

Po 23. kolejkach ekstraklasy Śląsk jest liderem tabeli z dorobkiem 45 pkt i wyprzedza zarówno Jagiellonię Białystok (42 pkt), jak i Pogoń Szczecin (40 pkt). Widzew Łódź okupuj za to dopiero 10. lokatę (28 pkt).