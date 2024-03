Koszmarna kontuzja w meczu z Realem. "Krzyki bólu niosły się po całym stadionie" [WIDEO]

Podczas sobotniego starcia La Liga pomiędzy Valencią a Realem Madryt nie dość, że doszło do ogromnych kontrowersji w związku z decyzjami arbitra, to również do poważnej kontuzji obrońcy Mouctara Diakhaby'ego. Gwinejczyk błyskawicznie po zdarzeniu opuścił plac gry i został przewieziony do szpitala. Czeka go teraz długa przerwa w grze, ponieważ postawiono fatalną diagnozę. "Bardzo mi przykro" - napisał nieszczęśliwy sprawca zdarzenia Aurelien Tchouameni.

