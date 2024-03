Eksperci nie mają litości dla Lecha Poznań. Jedno słowo się powtarza

Od samego początku starcie układało się po myśli gospodarzy, którzy w 36. minucie prowadzili już 3:0. Szkoleniowiec Lecha postanowił zatem w przerwie dokonać aż czterech zmian, ale nic to nie dało, ponieważ mistrzowie Polski konsekwentnie prowadzili grę i zwyciężyli finalnie aż 4:0. Ostatnie trafienie było zwieńczeniem meczu, ponieważ do własnej siatki trafił bramkarz Bartosz Mrozek.

Eksperci wymownie skomentowali klęskę Lecha Poznań. "Wstyd"

Dziennikarze nie potrzebowali dużo czasu, aby podsumować to spotkanie. Większość z nich boleśnie uderzyła w poznański zespół, a zwłaszcza w trenera Mariusza Rumaka. Niektórzy docenili za to formę piłkarzy Dawida Szwargi.

"Ten sezon w wykonaniu Lecha Poznań to kroczenie od kompromitacji do kompromitacji z małymi wyjątkami. Wstyd, że klub z takim potencjałem może się dać ośmieszać w taki sposób i tak regularnie. To jest marnotrawienie potencjału i nie mówię tu tylko o drużynie. (...) Zarząd nie zareagował w odpowiedni sposób na to, jak ten sezon przebiega. Niby liga się jeszcze nie skończyła, ale ile można się podnosić?" -podsumował dziennikarz Meczyki.pl Dawid Dobrasz.

" 'Brawo, brawo' dla trenera Rumaka po tym, jak Lech wykonał dokładny przerzut i wykonał cztery podania. Gholizadeh wytrzymał 81 minut. Dokładnie o 81 za dużo" - przekazał Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

"Lech jest jedynym klubem na świecie, który tak często na ważne mecze wychodzi bez: pierwszego napastnika, drugiego napastnika i trzeciego napastnika. Właściwie nie wiem, czy komukolwiek się zdarza nie wyjść chociaż trzecim. U nas jak nie Marchewa to Amaral na 9. Zawsze coś. O Puchar z Szymczakiem błagającym o zmianę, kluczowy mecz o MP bez napastnika. Klub z top budżetem" - podsumował Tomasz Świetlikowski.

"Dramat. Ten wynik to efekt kolejnych świetnych pomysłów. Totalna deklasacja, Raków odrobił bezpośrednie spotkania. Z taką grą, trudno myśleć o pucharach. Lech nie ma pomysłu i chęci" - przekazał dziennikarz "Głosu Wielkopolski" Maksymilian Dyśko.

"Ale miazga. Raków super mecz, ale Lech kompromitujący, jak zachowują się stoperzy przy 2, 3, 4 bramce, patrzyli się jak turyści. W ofensywie, w środku zero pomysłu, kreatywność w skali 1 do 10, max. 0, brakowało liderów" - podsumował Marek Wawrzynowski z "Przeglądu Sportowego".

"Śląsk, gdyby nie forma napastników. Jagiellonia, gdyby nie potężna zadyszka z ostatnich tygodni. Pogoń, gdyby nie krótka ławka rezerwowych. Lech, gdyby nie to, że znów robi lechowe rzeczy. Raków, jeśli faktycznie ma już po kryzysie. Legia, gdyby nie forma, strata do lidera i brak wartościowych zastępstw za sprzedanych piłkarzy" - rozpoczął Przemysław Langier z Goal.pl.

"Podsumowując: tylko przy Rakowie nie mam na dziś „gdyby", choć to wszystko jest tak zmienne, jak tweet Michała Świerczewskiego o byciu średniakiem. Ciekawe, co wyjdzie" - napisał.

Drużynę Rakowa pochwalił również dziennikarz Meczyki.pl Błażej Łukaszewski. "Równie mocna jak wynik meczu Raków - Lech (4:0), jest statystyka strzałów celnych - 7:0. Szwarga pokazał jak reagować na kryzys. Niesamowity sezon. Myślę, że kibice każdego klubu z TOP 6 przeżyją jeszcze niejedną huśtawkę nastrojów. Za to kochamy piłkę. I Ekstraklasę - spuentował.

Po 23. kolejkach ekstraklasy liderem tabeli jest Śląsk Wrocław (45 pkt), który wyprzedza Jagiellonię (42 pkt) oraz Pogoń (40 pkt). Czwartą lokatę zajmuje za to Lech (40 pkt), natomiast piątą Raków (39 pkt), który ma jednak jeden mecz rozegrany mniej.