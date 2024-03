Polka wskoczyła do bramki PSG i zrobiła furorę. Wystarczyły dwa mecze

Katarzyna Kiedrzynek latem wróciła do Paris Saint-Germain i jak na razie spisuje się naprawdę dobrze. W lutym wystąpiła w dwóch meczach ligowych, w których łącznie przepuściła dwie bramki, a jej drużyna dwukrotnie zremisowała. To wystarczyło, by reprezentantka Polski została nominowana do prestiżowego plebiscytu. W nim rywalizuje z dwiema klubowymi koleżankami, Tabithą Chawingą oraz Sakiną Karchaoui

