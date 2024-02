Wyciekły nowe stroje Barcelony. I się zaczęło

FC Barcelona nie tak wyobrażała sobie ten sezon. W styczniu nie obroniła Superpucharu Hiszpanii, a następnie odpadła z rozgrywek Pucharu Króla. Trudno jej będzie również drugi raz z rzędu zdobyć mistrzostwo kraju albo wygrać Ligę Mistrzów. Po 25. kolejkach zajmuje trzecie miejsce i traci do liderującego Realu Madryt siedem punktów, ale i ma o jeden mecz rozegrany więcej niż ekipa prowadzona przez Carlo Ancelottiego. I mimo że rozgrywki wciąż trwają, to coraz więcej mówi się o przyszłości. Nie tylko w kontekście nowego szkoleniowca oraz wzmocnień, ale i strojów Katalończyków na sezon 2024/2025.

Wyciekły nowe stroje Barcelony. Kibice wydali werdykt

Portal Footy Headlines ujawnił, jak ma wyglądać trzeci komplet FC Barcelony w kolejnych rozgrywkach. Na froncie pojawią się dwa koloru. Konkretnie, to "Barley Volt" i "Old Royal Blue". - Barely Volt stanowi nowatorski dodatek do koszulek Barcelony - czytamy na stronie onefootball.com. Kołnierzyk oraz boki stroju są w kolorze niebieskim. Na trykocie pojawi się kilka pasów. Charakterystycznym elementem koszulki jest logo Nike, które ma być pionowe. Na piersi znalazł się też herb klubu. W centralnej części koszulki znajduje się nazwa sponsora Katalończyków, czyli serwis streamingowy Spotify.

Nowy trzeci komplet nie przypadł do gustu kibicom. Ci w komentarzach wyrazili opinie i nie są one zbyt pochlebne. "Puma potrafi stworzyć lepsze trykoty", "co się stało z logo Nike?", "no słabo to wygląda", "co to ma być?", "ta koszulka mnie odpycha" - czytamy. To tylko niektóre komentarze.

Jak informuje onefootball.com, kibice mogą spodziewać się oficjalnej premiery trzeciego stroju na sezon 2024/25 na przełomie sierpnia i września tego roku. Profil "Barca Centre" poprosił o ocenę koszulki w skali od 1 do 10. Najwyższą przyznaną notą była 3.

W tym sezonie trzeci komplet Barcelony jest w kolorze jasno turkusowym. Logo klubu oraz sponsorów, są czarne, a wykończenia rękawków i kołnierzyka zdobią oficjalne barwy klubowe.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra już w najbliższą środę. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Napoli w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się o godzinie 21:00.