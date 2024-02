W ostatnim meczu dla Polski się skompromitował. Teraz zachwyca. Wielki powrót

Hertha Berlin walczy o powrót do Bundesligi. Obecnie zajmuje dopiero 8. miejsce w tabeli, ale do trzeciego Hannoveru 96 traci zaledwie pięć punktów, więc awans znajduje się w zasięgu możliwości zespołu Pala Dardaia. Jeżeli uda się go wywalczyć, to stanie się to przy dużym udziale Michała Karbownika.

Karbownik dostanie powołanie od Probierza? W Niemczech go chwalą

Polak na początku grudnia dobrze się spisał wchodząc z ławki w spotkaniu przeciwko SC Elversberg. Hertha Berlin wygrała wtedy 5:1, a Karbownik zanotował asystę. Wcześniej spędził trzy spotkania z rzędu na ławce rezerwowych, ale w starciu z Elversberg spisał się na tyle dobrze, że na stałe wrócił do wyjściowej jedenastki. Od tej pory zagrał w każdym meczu i to od początku do końca. W tym czasie Hertha trzy razy wygrała, dwa razy zremisowała i dwa razy przegrała.

W piątek 16 lutego Hertha wygrała 3:2 z Magdeburgiem. Po tym spotkaniu dziennikarz Marc Schwitzky - założyciel serwisu Hertha Base - nie żałował pochwał Polakowi i jego trenerowi.

"Karbownik tak bardzo poprawił się w defensywie, że nie ma porównania z pierwszą połową sezonu. Bardzo czujny, bardzo solidny, prawie nie popełnia błędów. Pal Dardai wywarł wpływ" - napisał w mediach społecznościowych.

Karbownik w Herthcie gra na lewej obronie. Czy dobra postawa w 2. Bundeslidze będzie dla niego oznaczać szansę na powrót do reprezentacji Polski? W jej barwach 22-letni piłkarz zagrał po raz ostatni jeszcze za kadencji Fernando Santosa - w przegranym 1:3 meczu z Czechami w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Wtedy Karbownik był jednym z najsłabszych zawodników na boisku. Redakcja Sport.pl oceniła jego występ na 1 w skali od 1-6. Wygląda na to, że młody zawodnik od tamtego czasu poczynił jednak postęp i oby dobrą formę udowodnił w kadrze, jeśli dostanie powołanie. Michał Probierz już wkrótce roześle zaproszenia na barażowy mecz Euro 2024 z Estonią. To spotkanie odbędzie się 21 marca.