On już wie! Klopp namaścił swojego następcę. "Wszystko robi doskonale"

Xabi Alonso jest jednym z najbardziej oczywistych kandydatów na nowego trenera Liverpoolu. Nie dość, że jego Bayer robi furorę w Bundeslidze, gdzie po ostatniej wygranej 3:0 z Bayernem Monachium stał się faworytem do zdobycia mistrzostwa Niemiec, to jest byłym piłkarzem angielskiego klubu - w jego barwach zagrał ponad 200 spotkań.

Xabi Alonso zastąpi Kloppa? Trener Liverpoolu nie ukrywa. "Imponujące"

Hiszpan może spodziewać się tego, że latem będzie przebierał w ofertach. Czy zdecyduje się wrócić do Liverpoolu w nowej roli? Wydaje się, że Juergenowi Kloppowi taki następca bardzo by odpowiadał, bo w rozmowie z angielskimi mediami wychwalał szkoleniowca Bayeru Leverkusen. Jednocześnie zaprzeczył przy tym, żeby sam był zaangażowany w szukanie nowego trenera dla Liverpoolu.

- Xabi wykonuje świetną robotę - powiedział. - Gdybyście spytali mnie o niego osiem tygodni temu, to stwierdziłbym "O mój Boże". Dinozaury - Ancelotti, Mourinho, Guardiola, może ja - nie będą w tym zawodzie przez kolejne 20 lat. Ok, Mourinho może będzie, ale następna generacja już tu jest i moim zdaniem Xabi się w niej wyróżnia - powiedział Klopp o swoim potencjalnym następcy.

Klopp zachwycony Bayerem Leverkusen. "Jestem pod ogromnym wrażeniem"

Niemiec zwrócił uwagę przede wszystkim na przeszłość piłkarską Xabiego i jego obecne osiągnięcia. Nie ukrywał, że był zachwycony grą Bayeru Leverkusen przeciwko Bayernowi Monachium.

- To był gracz klasy światowej. W dodatku z trenerskiej rodziny, co też trochę pomaga, bo już jako zawodnik zachowywał się jak trener. Styl jego drużyny, ustawienie, transfery - wszystko robi doskonale. Spędziłem dużo czasu w Bundeslidze i jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie tylko liczbą zdobytych punktów, ale tym jak gra Bayer, który był zdecydowanie lepszy w meczu z Bayernem - a to się zdarza rzadko. Szczerze mówiąc, gdy my wygrywaliśmy z Bayernem, to - zwłaszcza na początku - było to połączenie dobrej gry w defensywie z kontratakiem i wykorzystywaniem każdej chwili słabości. A Leverkusen jest lepsze. To chyba największa niespodzianka, gdy weźmie się pod uwagę, jak krótko tam jest i jak młody ma zespół - zwracał uwagę trener Liverpoolu.

Takie słowa ze strony Juergena Kloppa znaczą naprawdę wiele - w końcu mowa o jednym z najlepszych trenerów świata. Czy Xabi Alonso zastąpi Niemca w Liverpoolu? Najpewniej dowiemy się dopiero po zakończeniu sezonu, który dla Bayeru może być najlepszy w historii - ma szansę na zdobycie mistrzostwa Niemiec, Pucharu Niemiec i zwycięstwo w Lidze Europy.