Kucharz zdradził sekret Cristiano Ronaldo. Oto jego dieta

54 zdobyte bramki - to dorobek strzelecki Cristiano Ronaldo w minionym roku, dzięki czemu Portugalczyk został najskuteczniejszym graczem na świecie w roku kalendarzowym. Dzięki temu odebrał nagrodę na gali Globe Soccer Awards. - Fakty to liczby. A liczby nie kłamią. Nie mogą odebrać mi tego trofeum, ponieważ taka jest obiektywna rzeczywistość. Dlatego jestem szczęśliwy - wyjaśnił.

Dieta Cristiano Ronaldo. Tak je najlepszy strzelec minionego roku

Cristiano Ronaldo 5 lutego bieżącego roku obchodził swoje 39. urodziny. Nadal jest bardzo aktywny nie tylko na boisku, ale także na treningach, gdzie daje z siebie wszystko. Ogromna część jego sylwetki opiera się na nawykach żywieniowych i diecie. Wieloletni szef kuchni Portugalczyka, Giorgio Barone, zdradził, na czym opiera się dieta legendy Realu Madryt. Włoch chce podkreślić, że dietę Ronaldo może stosować każdy, bo wierzy, że nie ma drogiego jedzenia, są tylko zdrowe nawyki.

Jak wynika z artykułu opublikowanego w "Food Chemistry Advances", Barone ujawnił, że Ronaldo opiera swoją dietę na naturalnej i organicznej żywności, która niekoniecznie jest droga. Jego menu składa się wyłącznie z kurczaka, ryb, skorupiaków, jajek i wołowiny. Wszystkie są źródłami białka o wysokiej jakości biologicznej dzięki zawartości niezbędnych aminokwasów. "W diecie Ronaldo dominuje czarny ryż, który zawiera dobrą gęstość odżywczą, błonnik i przeciwutleniacze. To ma pozytywny wpływ na krew, a także problemy trawienne, ogólnoustrojowe stany zapalne i zapobiega otyłości" - czytamy. Tłuszcz w diecie Ronaldo pochodzi z awokado. To podobno zdrowa alternatywa, ponieważ nie ma większego wpływu na poziom cholesterolu we krwi. Szef kuchni Ronaldo również regularnie używa oleju kokosowego.

Czego Portugalczyk rygorystycznie unika w swojej diecie? To pokarmy zawierające trzy składniki: cukry proste, rafinowane węglowodany i tłuszcze trans. Włoch na koniec zdradził, że napastnik Al-Nassr je sześć razy dziennie, co trzy, cztery godziny.