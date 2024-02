Były piłkarz wpadł z metamfetaminą. "Największa w historii"

Michael Boateng rozpoczynał karierę piłkarską w młodzieżowych drużynach Crystal Palace, z którego odszedł w 2007 roku. Przez następne lata reprezentował barwy dużo mniejszych klubów m.in. Bristol Rovers, Sutton United czy Newport County. Po nieudanym pobycie w zespole Whitehawk zdecydował się w 2013 roku przejść na sportową emeryturę i zostać trenerem personalnym. Jak się okazało, była to świetna decyzja, ponieważ jego klientami byli tacy piłkarze jak Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi czy Ryan Sessegnon.

Były piłkarz miał przy sobie 20 kilogramów metamfetaminy. "Walentynkowy nalot"

Dziennik "The Sun" przekazał w piątek szokujące wieści na jego temat. Funkcjonariusze Metropolitan Police mieli w środę urządzić "walentynkowy nalot" na mieszkanie Boatenga w Croydon w południowym Londynie, w którym znaleźli ok. 20 kilogramów metamfetaminy. "Była to jedna z największych w historii konfiskat tego narkotyku w Wielkiej Brytanii. Istnieje zatem obawa, że silnie uzależniający produkt zakorzenił się w tych okolicach" - napisano.

"14 lutego policja skonfiskowała metamfetaminę wartą ok. miliona funtów. 32-letni mężczyzna został aresztowany na miejscu zdarzenia, a później usłyszał zarzuty posiadania z zamiarem dostarczenia narkotyku klasy A. Aresztowanie było częścią prac, mających na celu zatrzymanie szerzącej się przestępczości w tym rejonie" - powiedział rzecznik policji, cytowany przez "The Sun".

Były piłkarz stanął w piątek ok. 11 przed sądem, ale spędził tam tylko kilka minut, ponieważ zdobywano wyłącznie podstawowe informacje na jego temat. Jego obrońca nie złożył nawet wniosku o zwolnienie za kaucją, ani nie starał się zniwelować zarzutów przed kolejną rozprawą, która odbędzie się 15 marca. Do czasu wyjaśnienia sprawy Boateng trafił do tymczasowego aresztu.

"The Sun" dodaje, że na eksplozję metamfetaminy na świecie wpłynął amerykański serial "Breaking Bad". Jego główny bohater nauczyciel chemii Walter White, po tym, gdy dowiedział się, że cierpi na nieuleczalny nowotwór, przyjął pseudonim "Heisenberg" i zaczął produkować narkotyk, aby zarobić pieniądze dla swojej rodziny.