A jednak! Nagły zwrot ws. "Żylety" na mecz Legii w LKE

Podczas ostatniego spotkania fazy grupowej LKE z AZ Alkmaar (2:0) na stadionie Legii było niezwykle gorąco, a wszystko przez zdarzenia, do których doszło na początku października w Holandii. "Psy szczekają, karawana jedzie dalej" i kolejny napis już w języku angielskim na tzw. sektorówce: "Nadszedł czas, by wykluczyć Legię". A do tego mnóstwo zakazanych na stadionach rac. Taką oprawę zaprezentowali kibice Legii Warszawa na "Żylecie" przed meczem z AZ Alkmaar" - relacjonował Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Zwrot ws. kibiców na meczu Legii w LKE. UEFA poszła na ugodę z klubem

Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA podjęła zatem decyzję o zamknięciu "Żylety" na najbliższe spotkanie 1/16 finału LKE z norweskim Molde. Dodatkowo zespół otrzymał karę w wysokości 50 tys. euro (40 tys. euro za użycie środków pirotechnicznych i 10 tys. za prowokacyjne okrzyki o charakterze obraźliwym).

Jak poinformował w niedzielę portal Legionisci.com, fanatycy faktycznie nie zostaną wpuszczeni na sektor, ale UEFA poszła finalnie na ugodę z klubem i zaakceptowała inny pomysł. "Legia uzyskała zgodę od UEFA, aby podczas meczu z Molde na tej trybunie mogły zasiąść zorganizowane grupy dzieci do 14. roku życia. Z tej opcji będą mogły skorzystać grupy dzieci z Legia Soccer Schools, sekcje Legii i kluby partnerskie" - napisano.

Nie było do końca jasne, czy najbliższe spotkania Legii w LKE zobaczymy znów na antenie TVP Sport. Wiadomo było, że prowadzone są poważne rozmowy, ale zdobycie praw do transmisji było bardzo trudne. Finalnie dyrektor stacji Jakub Kwiatkowski przekazał dobre wieści dla kibiców.

Pierwsze spotkanie pomiędzy Molde a Legią zostanie rozegrane w Norwegii już w czwartek 15 lutego o godz. 18:45. Tydzień później na stadionie przy ul. Łazienkowskiej odbędzie się za to rewanż.