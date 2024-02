Mocne słowa Ancelottiego na temat Xaviego. "Nie będę zniżał się do tego poziomu"

Real Madryt wyśmienicie spisuje się w tym sezonie LaLiga, podczas którego zaliczył tylko jedną porażkę z Atletico Madryt (1:3). Inaczej wygląda za to sytuacja jego odwiecznego rywala FC Barcelony, która od dłuższego czasu ewidentnie zawodzi. Piłkarze Xaviego mają już 10 punktów straty w ligowej tabeli do Realu i wszystko wskazuje na to, że nie uda im się obronić tytułu z ubiegłego sezonu.

Prezydent FC Barcelony Joan Laporta wymownie skrytykował we wtorek arbitrów spotkania pomiędzy Realem Madryt a Almerią, którzy podjęli trzy bardzo kontrowersyjne decyzje, dzięki którym piłkarze Carlo Ancelottiego pokonali rywala 3:2. - To, co wydarzyło się w Almerii, to hańba - powiedział dla radia RAC1.

Ancelotti skomentował wypowiedź Xaviego. Pokazał olbrzymią klasę

Następnego dnia podobnie wypowiedział się na ten temat Xavi, który skomentował również materiały wideo tworzone "na sędziów" przez telewizję Realu Madryt. - Tak, mówiłem już, że nie podoba mi się, że wpływają na sędziów i robią to co tydzień. Uważam, że to trochę fałszuje rozgrywki, arbitrzy są uwarunkowani i widzimy to, że ma to na nich wpływ - przekazał na spotkaniu z mediami.

Podczas konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Atletico Madryt trener Carlo Ancelotti został zapytany o słowa zarówno trenera, jak i prezydenta katalońskiego klubu. Jego odpowiedź była niezwykle "wyważona i przemyślana". "Jestem profesjonalistą. Nie chcę zatem zniżać się do tego poziomu z szacunku dla hiszpańskiej piłki nożnej. Nie pytajcie o to więcej" - stwierdził, cytowany przez "Marca".

To nie pierwszy raz, kiedy szkoleniowiec Realu Madryt wypowiada się na temat Xaviego w ostatnich dniach. Niedawno komentował przecież decyzję o jego rozstaniu z FC Barceloną. - Spodziewałem się tego pytania. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz i nie chciałbym porównań. Mamy fantastyczną pracę, z wielką presją, to normalne. Szanuję każdego. Szanuję słowa każdego. Czy wypowiada je Xavi, czy ktokolwiek inny - wyjaśnił.

Real Madryt zmierzy się z Atletico już w niedzielę 4 lutego o godzinie 21. Przed tym spotkaniem Ancelotti ma duży problem, ponieważ niepewny jest występ Antonio Rudigera. Może go za to zastąpić niespodziewany kandydat. - To Camavinga, który nigdy nie grał jeszcze na środku obrony, ale ze względu na swoje cechy może to zrobić. Jest szybki i mocny - spuentował.