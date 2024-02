Burza we Włoszech ws. Zielińskiego. "Chce, by uchodził za zdrajcę"

SSC Napoli w ubiegłym sezonie po 33 latach zdobyło mistrzostwo Włoch. Jednym z liderów drużyny był właśnie Piotr Zieliński, grający w klubie od 2016 roku. Jest niemal pewne, że po zakończeniu kontraktu, latem tego roku reprezentant Polski podpisze kontrakt z Interem Mediolan. W dodatku najprawdopodobniej Napoli nic nie zarobi, bo Zieliński opuści drużynę za darmo.

Włosi są po stronie Piotra Zielińskiego

W czwartek włoska "La Repubblica" poinformowała, że SSC Napoli skorzystało z możliwości dokonania zmiany w kadrze drużyny na fazę pucharową Ligi Mistrzów. Władze klubu podjęły bolesną decyzję dla Piotra Zielińskiego. Wykreśliły go bowiem z rozgrywek i Polak nie wystąpi w dwumeczu z FC Barceloną. - Zemsta? Jaka zemsta? Absolutnie nie. Piotr to wspaniały człowiek i topowy zawodnik. Wybory zostały dokonane, ponieważ on odchodzi i musimy patrzeć w przyszłość - powiedział Aurelio De Laurentiis, właściciel SSC Napoli na sobotniej konferencji prasowej.

Jego tłumaczenie nic nie daje, bo i tak duży niesmak pozostał. Włoscy dziennikarze bronią zawodnika i krytykują postawę SSC Napoli.

- Uderzenie w Piotra w ostatnich godzinach, z wykluczeniem go z listy Ligi Mistrzów, jest niesprawiedliwe i nie na miejscu. Mówimy o świetnym profesjonaliście, który szanował Napoli. Są różne sposoby na zakończenie związku, ale takie klapsy nie mają większego sensu - napisał Alfredo Pedulla, dziennikarz "Sportitalia".

- To była złośliwość Napoli i to bardzo banalna - powiedział do mikrofonów Radia Marte Enrico Fedele, komentator i były menedżer podczas programu "Marte Sport Show".

Wyjaśnił też całą historię Zielińskiego z przedłużeniem kontraktu.

- W lipcu zaproponowano mu kontrakt za połowę pensji, czyli wyższą pensję niż Inter. Chłopak zobaczył, że Napoli przedstawiło kolegom z drużyny znacznie wyższe oferty. To był brak zaufania do zawodnika. Napoli ma ten przeklęty zwyczaj czekania do końcowych etapów kontraktów. Teraz dokonanie takiego wyboru, jak przekazanie 3,2 mln Politano jest słuszne, ale dlaczego nie zrobić tego samego z Zielińskim, który jest o dwa lata młodszy? Aurelio De Laurentiis kłamie o Polaku, chce, by uchodził on za zdrajcę - dodał Enrico Fedele.

Zieliński w tym sezonie zagrał w 26 spotkaniach, zdobył trzy bramki i miał tyle samo asyst. W sumie dla SSC Napoli wystąpił aż 355 razy, strzelił 50 goli i miał 46 asyst.

SSC Napoli nie ma szansę na obronę trofeum. Po 21 kolejkach ma 32 punkty, aż 22 mniej od prowadzącego Interu Mediolan.