Lubański doradza Lewandowskiemu ws. transferu. Ten ruch miałby pomóc

Robert Lewandowski przeżywa trudne chwile w FC Barcelonie. Polak ma duże problemy ze skutecznością. Co prawda dochodzi do sytuacji, ale marnuje je na potęgę. To powoduje, że coraz częściej pojawiają się plotki o możliwym transferze 35-latka do jednego z klubów występujących w Arabii Saudyjskiej. Głos w tej sprawie zabrał Włodzimierz Lubański - To byłoby zamknięcie kariery w bardzo dobrym stylu - mówił na łamach "Super Expressu".

3 AG Otwórz galerię Na Gazeta.pl