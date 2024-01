Polka robi oszałamiającą karierę. Wierzyć się nie chce, z czego zasłynęła

Karolina Agata Sankiewicz 11 lat temu zamieszkała w Dubaju i tam spełnia swoje marzenia związane z surfingiem. Z czasem zdecydowała się nieco urozmaicić swoją pasję, dzięki czemu otworzyła sobie drogę do zawrotnej kariery.

Karolina Agata Sankiewicz zyskała rozgłos dzięki surfowaniu w przebraniu Barbie. Stała się wielką gwiazdą

Przełom nastąpił w zeszłym roku, gdy Sankiewicz stała się gwiazdą mediów społecznościowych. Na początku wyróżniła się za sprawą dwóch filmów. Pierwszy z nich, na którym surfowała w szlafroku oraz luksusowych ubraniach, w ciągu jednego dnia został wyświetlony 20 milionów razy. Jeszcze większym hitem okazało się wideo, w którym szalała na desce w stroju Barbie - tylko na TikToku zebrało ono grubo ponad 50 mln wyświetleń.

Polka publikowała również filmiki, na których w trakcie surfowania prasuje czy ubiera choinkę. W rozmowie z magazynem "Cosmopolitan" przyznała, że jest z nich szczególnie dumna, gdyż w trakcie nagrywania ani razu nie spadła do wody. Ale nie zawsze idzie tak łatwo, co sama pokazała w internecie.

Dla Sankiewicz nie ma większego znaczenia, czy surfuje w szpilkach, przebraniu, z komputerem, piłką, czy w rękawicach bokserskich. Wszystko wzięło się z pasji oraz chęci zrobienia czegoś wyjątkowego. A gdy pojawiły się możliwości zarobkowe poprzez współprace z markami, po prostu z tego skorzystała. - Moja pasja stała się biznesem, bo kocham to, co robię - podkreśliła. O skali jej sukcesu świadczy to, że założyła dwie firmy (K Surf Dubai oraz K Designs UAE), jak również jej liczby w mediach społecznościowych. Na Instagramie ma ponad 800 tys. obserwujących, a na TikToku ma ponad 300 mln wyświetleń.

Kręcenie tak popularnych i efektownych filmików w pojedynkę byłoby bardzo trudne. W sieci Polka pokazała, że czasem bez wsparcia się nie obejdzie. Osoby, które jej pomagają, również muszą uważać na to, aby nie wylądować w wodzie. Tyle że one nie mają na sobie makijażu czy ubrań przygotowanych specjalnie na nagranie, zatem ich ewentualne wpadki nie są tak problematyczne jak te Sankiewicz.

Karolina Agata Sankiewicz znalazła swoje miejsce na ziemi. "To mój dom"

Kobieta od zawsze uwielbiała morze i słońce, lecz w Polsce ze względu na klimat raczej nie mogła się nimi nacieszyć. Miłością do surfowania zapałała na Hawajach, gdzie mieszkała się i uczyła przez pięć lat. Ale to Dubajowi zawdzięcza najwięcej. - To mój dom i jestem bardzo szczęśliwa, że tu mieszkam. Ten kraj dał mi możliwości realizacji moich marzeń - wyznała.

Ma też jasno określone plany na przyszłość. - Jeszcze więcej surfowania i szalonych pomysłów. Uwielbiam tworzyć treści, które sprawiają, że ludzie się uśmiechają, więc mam nadzieję, że nadal będę to robić - podsumowała.