Neymar imprezował na luksusowym statku. Modelka ujawnia: To jego dziecko

Przez kontuzję odniesioną w meczu z Urugwajem Neymar prawdopodobnie będzie pauzował do połowy tego roku. Mimo to, nie daje zapomnieć o sobie. Pod koniec grudnia brał udział w kilkudniowej imprezie na luksusowym statku, a teraz na jaw wyszły kolejne informacje dotyczące jego życia prywatnego. Była modelka, Gabriella Gaspar, twierdzi, że ojcem jej dziecka jest Neymar. To kolejny skandal Brazylijczyka.

