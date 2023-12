Szokujące zachowanie Neymara. Saudyjczycy będą wściekli [WIDEO]

Neymar to niezwykle utalentowany piłkarz, który ma sporego pecha do kontuzji. Więcej czasu niż na murawie spędza u lekarzy i fizjoterapeutów. Latem przeniósł się z PSG do Al-Hilal, ale jego dorobek w nowym klubie zatrzymał się, jak na razie, na pięciu meczach. Zerwał bowiem więzadło krzyżowe przednie i uszkodził łąkotkę w lewym kolanie podczas październikowego starcia Brazylii z Urugwajem. Niedługo później napastnik przeszedł operację, a w minionym tygodniu w mediach pojawiły się mrożące krew w żyłach nagrania z rehabilitacji piłkarza, na których ten niemiłosiernie krzyczy i cierpi. Zaledwie tydzień później kibice przeżyli nie lada konsternację, gdy zobaczyli wideo z ostatnich "wybryków" Neymara. Po bólu nie ma śladu.

Szokujące zachowanie Neymara. Zamiast spędzać czas u fizjoterapeutów, w najlepsze bawi się na statku

Neymar jest twarzą znanej firmy MSC Cruisers, oferującej ekskluzywne, morskie rejsy do egzotycznych części świata. We wtorek 26 grudnia przedsiębiorstwo zorganizowało wyprawę z Santosu do Rio de Janeiro, za którą trzeba było zapłacić od tysiąca do sześciu tysięcy euro. Na pokład zaproszono wielu klientów, a główną atrakcją miała być możliwość spotkania z... Neymarem. Brazylijczyk pojawił się bowiem na pokładzie statku i wziął udział w trzydniowym rejsie.

Podczas wyprawy organizatorzy zaplanowali aż trzy imprezy, a także wiele innych atrakcji, takich jak koncerty znanych gwiazd. Na jednym z nich pojawił się sam piłkarz, co uwieczniono na nagraniach, które chwilę później trafiły do mediów społecznościowych.

Widać na nich, jak Neymar świetnie bawi się wraz z przyjaciółmi. Śpiewa, tańczy i porusza się w rytm muzyki. Jego zachowanie z pewnością może zaskakiwać kibiców, a w szczególności fanów saudyjskiej ekipy. Zamiast skupiać się na rehabilitacji, piłkarz w najlepsze bawi się na statku wycieczkowym.

Pechowa kontuzja Neymara. Opuści najważniejszą imprezę sezonu

Nieoficjalnie mówi się, że Neymar wróci na boisko dopiero po 10 miesiącach rekonwalescencji. To oznacza, że nie tylko nie zobaczymy go już w tym sezonie na murawie, ale i opuści Copa America, które odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2024 roku. - Jest za wcześnie, nie ma sensu pomijać kroków w celu odzyskania sił. Oczekujemy, że będzie gotowy do gry w sierpniu 2024, na start europejskiego kalendarza piłkarskiego - powiedział doktor Lasmar, lekarz reprezentacji Brazylii, cytowany przez Radio 98.

To kolejna poważna kontuzja w karierze Neymara. Na początku tego roku doznał urazu kostki i musiał pauzować przez pięć miesięcy. Podobne problemy trapiły go także w przeszłości.