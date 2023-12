Ależ rozstrzygnięcia! Znamy komplet zespołów, które grają dalej w LM

W środowy wieczór poznaliśmy komplet rozstrzygnięć fazy grupowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Zakończyły się zmagania w grupach E, F, G i H. Z rozgrywkami pożegnały się wielkie firmy. Na wiosnę w europejskiej elicie nie zobaczymy już Newcastle United. Kolejne spotkanie w barwach FC Barcelony ma za sobą Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Interwencja sezonu zatrzymała Mbappe! Już prawie cieszył się z gola

Sytuacja w grupie E była dość jasna. Wiadomo było, że awansu pewne jest Atletico Madryt. Mimo to drużyna Diego Simeone nie próżnowała. Już w 6. minucie meczu pierwszego gola strzelił niezawodny Antoine Griezmann.

Po przerwie drugiego gola dołożył Samuel Lino. Atletico wygrało 2:0 i zajęło pierwsze miejsce w grupie E. Lazio mogło być spokojne o wynik, nawet w przypadku przegranej, bo jego sytuacja była równie bezpieczna, jak pucharowego rywala. Awans do fazy pucharowej LM zagwarantowało sobie z 2. miejsca.

W Lidze Europy zobaczymy za to Feyenoord. Holendrzy zakończyli grupowe zmagania porażką z Celtikiem. Prowadzenie Szkotom dał gol z rzutu karnego. Jedenastkę skutecznie wyegzekwował Luis Palma. W końcówce spotkania do remisu doprowadził Yankuba Minteh, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. Piłkę do siatki skierował Gustaf Lagerbielke.

Wyniki i tabela grupy E Ligi Mistrzów:

Celtic - Feyenoord 2:1

Atletico Madryt - Lazio 2:0

Atletico Madryt - 6 meczów, 14 pkt, 17:6 - awans (LM) Lazio - 6 meczów, 10 pkt, 7:7 - awans (LM) Feyenoord - 6 meczów, 5 pkt, 9:10 - awans (LE) Celtic - 5 meczów, 4 pkt, 5:15

Najwięcej emocji miała przynieść rywalizacja w grupie F. PSG, Newcastle i Milan - cała trójka miała chęć na awans do fazy pucharowej i dołączenie do pewnej awansu Borussii Dortmund. Niemcy na własnym terenie podejmowali Paryżan. Kibice zgromadzeni na Signal Iduna Park w 18. minucie spotkania zobaczyli sytuację, która śmiało może kandydować do miana interwencji sezonu w Lidze Mistrzów. Kylian Mbappe minął bramkarza, biegł już do cieszynki, ale piłkę ostatkiem sił sprzed linii bramkowej wybił Niklas Suele.

PSG nie potrafiło pokonał Kobela, a od 51. minuty musiało gonić wynik. Gianluigiego Donnarummę pokonał Karim Adeyemi. Prowadzenie Niemców utrzymało się zaledwie pięć minut. Nadzieję Paryżanom przywrócił gol Warrena Zaire-Emery'ego. W 76. minucie spotkania do siatki trafił Kylian Mbappe, ale sędzia dopatrzył się spalonego. Ostatecznie mecz w Dortmundzie zakończył się remisem.

W tym samym czasie na St. James's Park Newcastle United rywalizowało z Milanem. Anglicy objęli prowadzenie za sprawą atomowego strzału Joelintona. Brazylijczykowi asystował 17-letni Lewis Miley.

Kilka minut wcześniej Włochów przed utratą gola uratował Fikayo Tomori. Były obrońca Chelsea w ostatniej chwili zablokował Miguela Almirona.

W drugiej połowie do gry wrócił Milan. W 59. minucie w podbramkowym zamieszaniu piłkę do Christiana Pulisika zagrał Olivier Giroud. Amerykanin pokonał Martina Dubravkę. Dwadzieścia minut później mediolańczycy mogli, a nawet powinni objąć prowadzenie. Rafael Leao w sytuacji sam na sam trafił jednak w słupek. Pod drugim polem karnym dobrze spisywał się Mike Maignan. To, co nie udało się Leao, udało się drugiemu skrzydłowemu Milanu. W 85. minucie Samuel Chukwueze wyprowadził swój zespół na prowadzenie. To trafienie dało Włochom przepustkę do gry w europejskich pucharach. Na wiosnę w Europie nie zobaczymy Newcastle.

Wyniki i tabela grupy F Ligi Mistrzów:

Newcastle United - AC Milan 1:2

Borussia Dortmund - PSG 1:1

Borussia Dortmund - 6 meczów, 11 pkt, 7:4 - awans (LM) PSG - 6 meczów, 8 pkt, 9:8 - awans (LM) AC Milan - 6 meczów, 5 pkt, 5:8 - awans (LE) Newcastle United - 5 meczów, 5 pkt, 6:7

W grupie G komplet rozstrzygnięć poznaliśmy już przed 21:00. Manchester City pokonał w Belgradzie Crvenę Zvezdę 3:2. Pep Guardiola dał dziś szansę młodym zawodnikom. Do siatki rywali trafiali Micah Hamilton i Oscar Bobb. Trzeciego gola z rzutu karnego dołożył Kalvin Phillips. Gole Hwanga i Kataia sprawiły, że Serbowie z honorem pożegnali się z rozgrywkami europejskimi.

Na wiosnę w pucharach oglądać będziemy Lipsk i Young Boys Berno. To rywale, którzy zmierzyli się dziś w bezpośrednim starciu. Kibice pomiędzy 51., a 56. minutą zobaczyli trzy bramki. Najpierw do siatki gości trafił Benjamin Sesko. Wyrównał Ebrima Colley. Decydujący cios należał jednak do Emila Forsberga. Szwed zapewnił Lipskowi zwycięstwo. Zespół Marco Rose na wiosnę zagra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, Szwajcarom pozostaje walka w Lidze Europy.

Wyniki i tabela grupy G Ligi Mistrzów:

Crvena Zvezda - Manchester City 2:3

Lipsk - Young Boys 2:1

Manchester City - 6 meczów, 18 pkt, 18:7 - awans (LM) Lipsk - 6 meczów, 12 pkt, 13:10 - awans (LM) Young Boys - 6 meczów, 4 pkt, 7:13 - awans (LE) Crvena Zvezda - 6 meczów, 1 pkt, 7:15

Zmagania zakończyła grupa H. Kibice w obu meczach zobaczyli grad goli. Pewna awansu Barcelona w wyjazdowym meczu mierzyła się z Antwerpią. W podstawowym składzie mistrzów Hiszpanii wybiegł Robert Lewandowski. Już w 2. minucie Inaki Pena musiał wyjmować piłkę z siatki. Na listę strzelców wpisał się Arthur Veremeeren. Dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy wyrównał Ferran Torres. Asystę przy tym trafieniu zanotował Lamine Yamal.

Po przerwie czerwoną kartkę początkowo otrzymał Sergi Roberto, ale weryfikacja VAR uchroniła piłkarza Barcelony przed opuszczeniem boiska. Inaki Pena nie uchronił za to swojego zespołu przed drugim golem. W 59. minucie za sprawą Vincenta Janssena Antwerpia ponownie wyszła na prowadzenie. To jednak nie był koniec emocji. W doliczonym czasie gry wydawało się, że remis Barcelonie zapewni trafienie Marca Guiu. Zaledwie sześćdziesiąt sekund później gola zdobył George Ilenikhena. Antwerpia z honorem żegna się z Ligą Mistrzów.

W drugim spotkaniu Porto na własnym terenie wygrało z Szachtarem Donieck. Wynik w 9. minucie otworzył Galeno. Do wyrównania doprowadził Danyło Sikan, ale jeszcze przed przerwą Galeno ponownie pokonał ukraińskiego bramkarza. Na Estadio do Dragao działo się dużo. W drugiej połowie trzeciego gola dla gospodarzy zdobył Mehdi Taremi. Kilkanaście minut później piłkę do własnej bramki skierował Stephen Eustaquio. Kwadrans przed końcem meczu golkipera rywali pokonał Pepe. Doświadczony obrońca podwyższył wynik na 4:2. Stał się jednocześnie najstarszym strzelcem gola w historii rozgrywek. Piątą, a zarazem ostatnią bramkę dla gospodarzy zdobył Francisco Conceicao. W samej końcówce spotkania wynik na 5:3 ustalił Eguinaldo.

Porto dołączyło do Barcelony i na wiosnę zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Szachtar rywalizować będzie w Lidze Europy.

Wyniki i tabela grupy H Ligi Mistrzów:

Antwerpia - FC Barcelona 3:2

FC Porto - Szachtar 5:3