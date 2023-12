Niebywałe! Barcelona naprawdę to zrobiła... Sensacja

FC Barcelona jechała do Antwerpii ze świadomością, że jest już pewna awansu do fazy pucharowej i tylko kataklizm mógł jej odebrać pierwsze miejsce w grupie H. Dlatego też Xavi Hernandez posłał do boju aż ośmiu rezerwowych, ale akurat Robert Lewandowski zagrał od pierwszej minuty, bo mimo wszystko Barca walczyła o niespełna 3 miliony euro dla klubu za zwycięstwo w pojedynczym meczu Ligi Mistrzów.

FC Barcelona najpierw strzeliła, potem straciła w doliczonym czasie. I sensacyjnie przegrała

I niby Barcelona miała grać o coś (pieniądze), to od pierwszego gwizdka jej determinacja była znacznie mniejsza niż gospodarzy. A że już w 2. minucie fatalną stratę przed własną szesnastkę zaliczył Oriol Romeu i potężnym strzałem Inakiego Penę zaskoczył 18-letni Arthur Vermeeren, mistrzowie Hiszpanii musieli szybko odrabiać straty.

Antwerpia jednak dalej była lepsza. FC Barcelona w pierwszej połowie spisywała się bardzo kiepsko, ale jedyną akcję przed przerwą potrafiła zamienić na wyrównującego gola. W 34. minucie Lamine Yamal dobrym podaniem w pole karne wprowadził Ferrana Torresa, a ten wygrał pojedynek z bramkarzem Antwerpii i było 1:1, które też utrzymało się do przerwy.

Druga część spotkania była znacznie ciekawsza od pierwszej. Już w 50. minucie do siatki po fatalnym błędzie Julesa Kounde trafił Vincent Janssen, jednak był na nieznacznym spalonym. W odpowiedzi uderzenie z powietrza Lamine'a Yamala trafiło w poprzeczkę bramki gospodarzy.

W 54. minucie sędzia z Włoch Marco Guida pokazał czerwoną kartkę wracającemu po kontuzji Sergiemu Roberto za ostre wejście pod polem karnym przeciwnika. Szybko jednak zadziałał wówczas VAR i arbiter słusznie zamienił tę karę na kartkę jaśniejszego koloru.

Ale dwie minuty później już czekało Barcelonę inne rozczarowanie. Kolejna strata przed polem karnym Oriola Romeu sprawiła, że piłka trafiła w pole karne do Vincenta Janssena, a ten tym razem nie był na spalonym i pewnym strzałem zapewnił gospodarzom kolejne w tym meczu prowadzenie.

Xavi zareagował wprowadzając na boisko Pedriego, Ilkaya Gundogana i Joao Cancelo, ale Barcelona wcale nie włączyła wyższego biegu. W 66. minucie Robert Lewandowski doskonale dograł piłkę z pierwszej piłki w pole karne do Pedriego, ale ten pogubił się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i został zablokowany.

Polak, który ogólnie nie zagrał dobrego meczu, został zmieniony siedem minut później przez młodziutkiego Marca Guiu. Kolejne zmiany jednak długie nie przyniosiły jednak poprawy gry ofensywnej.

Dopiero w doliczonym czasie gry to się zmieniło, gdy po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Ilkaya Guendogana piłkę głową do siatki skierował właśnie Marc Guiu, zapewniając Barcelonie remis 2:2.

Końcówka w Antwerpii była jednak absurdalna, szalona. Bo już minutę później po koszmarnym zachowaniu defensywy FC Barcelony z Julesem Kounde i Joao Cancelo na czele sam na sam z Inakim Peną wyszedł 17-letni George Ilenikhena i pewnym strzałem zapewnił gospodarzom bardzo prestiżowe zwycięstwo.

Royal Antwerp niespodziewanie pokonał FC Barcelonę 3:2, ale Barca mimo tej dużej i kolejnej w tym sezonie wpadki awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca. Wszystko dlatego, że grupę drużyn z awansem uzupełniło w środę FC Porto, które pokonało u siebie Szachtara Donieck 3:2.