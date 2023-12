Wielki talent z Włoch może grać dla reprezentacji Polski. "Jeden z najlepszych"

Jako pierwszy o polskich korzeniach Dominica Vavassoriego mówił w programie "Meczyków" Mateusz Święcicki. Wiadomo też, że z rodziną piłkarza kontaktował się już Maciej Chorążyk z PZPN. Związek na bieżąco monitoruje przypadki zawodników, którzy mają polskie korzenie i mogliby potencjalnie wzmocnić drużynę narodową.

O szczegóły dotyczące polskich korzeni młodego piłkarza, zapytaliśmy jego mamę. - Dominic nie ma polskiego obywatelstwa. Zaczęliśmy robić paszport, ale niestety, ze względu na czas oczekiwania, ta sprawa się przedłuży. Syn zna parę polskich słów i zwrotów - mówi Sport.pl Kamila Rzeżutka, mama piłkarza. I potwierdza: - Tak, kontaktował się z nami pan Maciej Chorążyk z PZPN.

Polskie korzenie Dominica Vavassoriego

To właśnie ze względu na rodzinę od strony mamy Dominic mógłby w przyszłości zagrać w reprezentacji Polski. - Urodziłam się w Świdniku, gdzie mieszkałam do 19. roku życia. Do tej pory zostałam tylko przy polskim obywatelstwie. Do Polski przylatujemy na różne okazje. Jest ich coraz mniej - moi rodzice, dziadkowie i brat nie żyją. Została tylko ciocia, wujkowie i dalsi krewni - opowiada pani Kamila.

- Po raz pierwszy byłam we Włoszech na wakacjach, rok przed maturą. U znajomego, którego mama też jest Polką, poznałam Luciano. Spotykaliśmy się przez trzy miesiące, ale z rozpoczęciem roku szkolnego wróciłam do Polski. Po skończeniu szkoły nie wiedziałam, gdzie iść na studia. Nasze mamy - moja i Luciana - porozmawiały ze sobą i zdecydowaliśmy, że wspólnie zamieszkamy. Zaczęłam kurs języka włoskiego, przyszła pierwsza oferta pracy i zostałam we Włoszech - opowiada swoją historię mama Dominica Vavassoriego.

Ojciec zawodnika - wspomniany Luciano - urodził się w brazylijskim Recife, ale został adoptowany przez włoską rodzinę. W przeszłości był piłkarzem i teraz wspiera swojego syna. Zresztą cała rodzina Vavassorich jest zaangażowana w karierę Dominica. - Dziadek Lino też jest wielbicielem piłki. Zostawił klub sportowy w naszej miejscowości, aby pomóc nam z Dominicem. Zawozi go na treningi, ze szkoły na trening, czy nawet przygotowuje obiady dla niego - mówi pani Kamila.

- Można powiedzieć, że piłka nożna to jest chyba najpopularniejszy sport na świecie. W naszej rodzinie tak się złożyło, że moja córka też postanowiła iść w ślady swojego brata. Gra w Atalancie U-12 - dodaje.

"To jeden z największych talentów w Atalancie"

Dominic Vavassori gra na co dzień w zespole Atalanty U-19. Podczas przerwy między sezonami trenował z drużyną do lat 23, ale doznał kontuzji. Łącznie we wszystkich juniorskich zespołach klubu z Bergamo 18-latek rozegrał do tej pory 79 meczów i zdobył w nich 28 goli.

- To jeden z największych talentów w Atalancie, w całej akademii - mówi Sport.pl Giorgio Dusi, dziennikarz "Bergamonews". - Określiłbym go jako skrzydłowego, ale może grać także jako drugi napastnik. Jest dobry z piłką, ma dobry strzał. Jest drobny - to może być pewien problem, kiedy zostanie włączony do pierwszego zespołu Atalanty. Jest słabszy fizycznie, ale dysponuje niesamowitą techniką. To bardzo szybki zawodnik, świetnie kontrolujący przestrzeń. Jego największym atutem jest drybling. Wydaje mi się, że jeszcze przez rok może grać w zespole U-19.

18-latek z Atalanty nie byłby pierwszym zawodnikiem, który z ziemi włoskiej trafił do reprezentacji Polski. Obrońca Interu Mediolan - Tomasso Guercio - to syn Włocha i Polki, który zdecydował się na grę dla reprezentacji Polski.