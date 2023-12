Media: Legia chce sprowadzić byłego piłkarza. Sensacyjny ruch

Michał Kucharczyk przez wiele lat był bardzo ważnym zawodnikiem Legii Warszawa. Zdobył z nią pięć mistrzostw Polski oraz sześć krajowych pucharów, grał też w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Po opuszczeniu stolicy nie wiodło mu się aż tak dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Bum w Polsce na nowy sport. I gigantyczne pieniądze "bez przygotowania fizycznego"

Michał Kucharczyk pozostaje bez klubu. Pojawiła się szansa na powrót do Legii

W sezonie 2019/20 skrzydłowy występował w Uralu Jekaterynburg. Następnie trafił do Pogoni Szczecin, gdzie spędził trzy lata. Potem przeniósł się do uzbeckiego Paxtakoru Taszkent, lecz to okazało się kompletną pomyłką. Po rozegraniu zaledwie czterech spotkań rozwiązał umowę za porozumieniem stron.

Obecnie 33-latek szuka klubu i dosyć niespodziewanie pojawiła się możliwość, aby wrócił do Legii. Portal legia.net poinformował, że w tym wypadku chodzi o drużynę rezerw, występującą w III lidzie (grupa I). Chce ona walczyć o awans na wyższy szczebel i po rundzie jesiennej jest na dobrej drodze do tego, aby osiągnąć ten cel. Zdobyła 38 punktów, tyle samo, co prowadząca Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która jest wyżej dzięki korzystniejszemu bilansowi bramkowemu (48-18 przy 39-17 Legii II). Awans wywalczy tylko jeden zespół, a utytułowany gracz z pewnością mógłby w tym pomóc.

Michał Kucharczyk w rezerwach Legii? Decyzja jeszcze nie zapadła

Na razie nie wiadomo, czy skrzydłowy wróci do Legii. Rozważa taką możliwość, ale że ma też inne oferty, to decyzji w tej sprawie należy spodziewać się w styczniu. Gdyby przyjął tę propozycję, spotkałby się z kilkoma innymi rozpoznawalnymi zawodnikami, którzy obecnie występują w trzecioligowych rezerwach - Mateuszem Możdżeniem, Robertem Pichem czy Adamem Ryczkowskim.

Michał Kucharczyk rozegrał 349 meczów w barwach Legii Warszawa, strzelił w nich 71 goli i zanotował 58 asyst. Jest także ośmiokrotnym reprezentantem Polski, w drużynie narodowej po raz ostatni zagrał w marcu 2015 r. w meczu eliminacji Euro 2016 z Irlandią (1:1).