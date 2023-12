Gromy spadły na Lewandowskiego! "Godny pożałowania"

Po wygranej z Atletico Madryt 2:0 wydawało się, że FC Barcelona wychodzi na prostą i wraca do takiego grania, którego oczekują kibice, które prezentowała chociażby we wrześniu. Ale wpadki z Gironą (2:4) i środowa z Antwerpią w Lidze Mistrzów (2:3) pokazały, że z "Blaugraną" nie dzieje się nic dobrego.

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Gorzkie oceny hiszpańskich mediów

FC Barcelona męczyła się z ofensywie, przez ponad godzinę oddała zaledwie trzy strzały. Znacznie poprawiła tę statystykę w ostatnich 20 minutach, bo miała ich na koncie w sumie 11, ale stało się to po zejściu Roberta Lewandowskiego z boiska. W całym spotkaniu dwa razy doprowadziła do wyrównania i nie potrzebowała do tego polskiego napastnika.

"Mundo Deportivo" nie siliło się na szeroki opis gry Lewandowskiego z Antwerpią. Gazeta stwierdza wprost, że Polak był w środowy wieczór niewidzialny.

"W pierwszej połowie nie było go widać. W drugiej też nie. Więcej mówiło się o nim w okresie przygotowawczym niż w trakcie meczu" - czytamy w krótkim komentarzu nt. występu Lewandowskiego.

Zdaniem "Sportu" wystawienie Lewandowskiego w pierwszym składzie było całkowicie nieuzasadnione. "Nie było sensu, aby został wystawiony od początku, nie uzasadnił powodu swojej obecności na boisku. Szukał gry, jak zawsze, ale bez efektu" - ocenia kataloński dziennik, który przyznał mu notę "3" w skali 1-10.

Z kolei "ABC" jest w pełni przekonane, że Antwerpia była w środę do ogrania, bo "grała naprawdę kiepski futbol", ale z Lewandowskim to było trudne do osiągnięcia. "Bramka nawet w niewielkim stopniu odwróciła uwagę od dziwnego uczucia, jakie towarzyszyło Lewandowskiemu, gdy z miejsca, w którym nie był nawet w składzie, stał się podstawowym zawodnikiem. Złe chwile z Lewandowskim" - oceniono.

"Marca" była nieco łagodniejsza w ocenie Lewandowskiemu, przyznając mu "piątkę" w skali 1-10. Podkreśla, że nie było go w pierwotnych planach na spotkanie z Royal Antwerp.

"Nie miał nawet zamiaru podróżować, a skończyło się na tym, że zaczął. Co najmniej zaskakująca decyzja, którą Xavi uzasadnił chęcią gracza. Na boisku Lewandowski nie uzasadniał tej chęci. Znowu daleko od jego poziomu. Bezradny i pechowy. Dobre podanie do Pedriego to bardzo mały bagaż jak na piłkarza na jego poziomie" - skomentowano.

Według gazety "AS" Lewandowski potrzebuje konkurenta w walce o miejsce w składzie. Wyjdzie to na dobre zarówno jemu, jak i całej Barcelonie. Na szczęście przyjdzie on już w styczniu. "Polak mógł zostać w domu w Barcelonie. Jest na poziomie godnym pożałowania. Przybycie Vitora Roque jest postrzegane jako konieczne i istotne" - czytamy.

FC Barcelona wygrała Ligę Mistrzów z 12 punktami na koncie. Drugie FC Porto miało tyle samo punktów, ale przegrało oba bezpośrednie starcia z "Blaugraną". W 1/8 finału mistrz Hiszpanii będzie rozstawiony, więc zagra rewanż na własnym stadionie. Robert Lewandowski strzelił tylko jednego gola w fazie grupowej.