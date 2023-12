Wielki sukces Polaka. Zagra w finale MLS

Los Angeles FC z Mateuszem Boguszem w składzie zagra w finale play-offów MLS. Drużyna ta pokonała 2:0 Houston Dynamo. To wielki sukces dla pomocnika, który przeniósł się do klubu na początku roku. W ekipie z Houston gra Sebastian Kowalczyk. Obaj Polacy rozpoczęli to starcie na ławce rezerwowych i pojawili się na boisku w drugiej połowie.

3 Screen/Twitter - https://twitter.com/MLS/status/1731153678390682002 Otwórz galerię Na Gazeta.pl