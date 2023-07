Żywioł pokonał partnerkę Ronaldo. Myślała, że da mu radę

Historia miłości Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez przypomina historię rodem z bajki lub Hollywood. Można by się spodziewać, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych par poznała się na wystawnej kolacji, jednak jak się okazuje nic bardziej mylnego. Piłkarz i influencerka poznali się, kiedy Georgina pracowała w sklepie Gucci. To właśnie tam piękna kobieta wpadła w oko piłkarzowi i na dobre zawróciła mu w głowie. Dzisiaj oboje wspólnie wychowują piątkę dzieci.

Od kilkunastu dni Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez przebywają na wakacjach. Niedawno para została przyłapana na luksusowym jachcie w okolicach Sardynii. A obecnie wypoczywa wraz ze swoimi pociechami w Portugalii. Korzystają z przepięknej pogody i czas wolny spędzają na plaży, albo w wodzie.

Ukochana Cristiano Ronaldo za pośrednictwem Instagrama podzieliła się z fanami ostatnim filmem z oceanu. Na filmiku widać, jak kobieta próbuje walczyć z żywiołem. Georgina Rodriguez myślała, że woda jej nie pokona, a jednak stało się inaczej.

"Kiedy myślisz, że jesteś niepokonana" - napisała autorka wpisu.

Na wideo Georgina pozowała w skąpym, zielonym bikini, które podkreślało jej atuty. Argentyńska influencerka nie sądziła, że zwykła kąpiel w wodzie przeobrazi się w jej upadek. Początkowo ukochana Ronaldo opierała się sile uderzających w nią fal. Jednak po chwili szturmujące fale spowodowały jej upadek i Argentynka musiała pogodzić się z porażką. Treść zamieszczonego przez nią wpisu na mediach społecznościowych odnosi się do jej upadku.

"Nie mogę uwierzyć w to, że udostępniła ten filmik. Większość celebrytów nigdy by tego nie zrobiła", "Hahaha, najlepsza królowa, jaką widziałam od lat", "Ale siara", "Proszę, uważaj na siebie, bo ta woda napływa z Afryki", "Co za upadek hahaha" - komentowali fani Georginy pod jej najnowszym wpisem.