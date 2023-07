Santos nosi się z zamiarem porzucenia Polski. Kibice mają dość. "Kopnie nas w zadek"

W nocy z sobotę na niedzielę dotarły do nas szokujące informacje. Dziennikarz Saeed Al-Rubaie, którego na Twitterze obserwuje m.in. Grzegorz Krychowiak stwierdził, że Fernando Santos niebawem odejdzie z reprezentacji Polski i zostanie nowym szkoleniowcem saudyjskiego Al-Shabab. Kibice postanowili wyrazić swoje opinie na ten temat w mediach społecznościowych.

Kibice zareagowali na pogłoski o odejściu Fernando Santosa. "Dwóch kandydatów"

Tuż po informacjach o potencjalnym odejściu Santosa polscy kibice błyskawicznie znaleźli nowych kandydatów na przejęcie kadry. Fani wytypowali Adama Nawałkę i Marka Papszuna. Oprócz tego użytkownicy Twittera mocno skrytykowali politykę i działania PZPN.

"Moich dwóch jedynych kandydatów na stanowisko selekcjonera" - napisał Paweł Przybył.

"Jak Santos idzie do Arabii, to jest tylko dwóch zastępców na jego miejsce: Nawałka, Papszun" - stwierdził użytkownik Maks.

"Na tą chwilę PZPN to jest jeden wielki żart. Wcale się nie zdziwię, jak Santos będzie chciał uciec z tego syfu" - grzmiał Freaky Vibes.

"Chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz z Papszunem, dla niego komfortowa sytuacja mieszkanie w Wawie z rodziną, zagraniczni nie będą się tam pchali, jak Santos opowie im o swoich przeżyciach, a Kulesza będzie mógł opowiadać, że z Polakami kadra ma lepsze wyniki" - przewiduje Patrick Ian Pikell.

"Fernando Santos dla mnie może odejść, uważam, że nie on jest problemem polskiej piłki tylko beton PZPN. Powinno się to rozwiązać, zatrudnić ludzi nieskażonych korupcją a granie dla kadry przywilejem, czyli duma z powołania, a nie afera premiowa. Podsumowując - będzie po staremu" - taką wizję ma Daro.

"Santos przyjechał do Polski, bo mu powiedziano, że tu są piłkarze i trzeba tylko ich dobrze podobierać by stworzyć drużynę. Nikt mu nie powiedział, że będzie musiał ich nauczyć kopać piłkę. No i super..." - pisał kolejny z fanów.

"Santos przyszedł do naszej kadry i dostał na ryj aferą premiową, potem piłkarze skompromitowali się w Czechach i na Mołdawii, na koniec jakieś Stasiaki, cyrki w samolocie itp. Nie wiem, ile prawdy jest w tej Arabii, ale nawet bym się mu nie dziwił, jakby stąd uciekał" - przyznał Michał Mączka.

"Jeżeli Fernando Santos faktycznie odejdzie do Arabii, to trzeba będzie przy okazji zaorać cały PZPN" - tak uważa internauta LucaSs.

"Trener Santos idzie do Arabii? Spokojniej mu tam będzie. Kto w zamian? Marek Papszun siedzi w domu ale: 1. Nie wiem, czy chciałby w to wchodzić za rządów Kuleszy, widząc, jakie tu bagno. 2. Dla mnie to typowy trener klubowy do mrówczej pracy i przygotowań do meczów co tydzień" - napisał o kandydaturze Papszuna Rafał ze Wschodu.

"Jak okaże się, że Santos nas kopnie w zadek i opuści reprezentację, to mam nadzieję, że Kulesza będzie miał honor i złoży rezygnację. Takie cyrku, w tak krótkim czasie, w związku sportowym dysponującym tak gigantycznym budżetem dawno nie było. A i Kuba Kwiatkowski też out" - stwierdził LewyCzerwcowy, wymieniając rzecznika reprezentacji Polski.

"Odejście Santosa do Arabii byłoby pięknym podsumowaniem ostatnich tygodni wokół kadry i Kuleszy, całego syfu, który się kręci wokół tej patologii. Dobrze, że Papszun wolny, to może nie wymyśla Probierza" - dodał Filip Błajet.