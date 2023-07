Gwiazdor coraz bliżej transferu do Bayernu. Jego żona już szuka domu

Wiele wskazuje na to, że ciągnąca się od lat saga transferowa z udziałem Harry'ego Kane'a dobiegnie końca. Nie jest tajemnicą, że Bayern Monachium prowadzi działania transferowe, mające na celu sprowadzenie napastnika Tottenhamu. W Monachium wszystkie siły są skupione na transferze reprezentanta Anglii, gdyż w niemieckim klubie coraz bardziej odczuwają brak klasycznej "dziewiątki". Jednak rozmowy z klubem z północnego Londynu do nie są łatwe. Uznawany za jednego z najbardziej twardych negocjatorów na świecie, Daniel Levy, odrzucił już dwukrotnie oferty złożone przez niemiecki klub. Bayern jednak nie poddaje się i już szykuje nową ofertę.

Transfer Kane'a do Bayernu wydaje się być kwestią czasu i to mimo faktu, że Tottenham zaprzeczył wszelkim doniesieniom medialnym o złożonych ofertach.

Żona Harry'ego Kane'a, Katie Goodland, jest w Monachium. Partnerka rozgląda się za nowym domem

Z najnowszych doniesień niemieckiego "BILD" wynika, że żona napastnika Tottenhamu, Katie Goodland, od kilku dni przebywa w Monachium i szuka nowego domu. Małżonka piłkarz miała rozglądać się za domem w okolicach Gruenwaldu w Bawarii. Co więcej, Goodland ma poszukiwać placówki edukacyjnej dla ich dzieci, gdyż parze zależy na dobrej edukacji swoich pociech.

Jest to jasny sygnał, że rodzina Kane'a planuje swoją przyszłość na niemieckiej ziemi. Obecnie Harry Kane wraz z Tottenhamem przebywa na letnim obozie przygotowawczym w Australii oraz Azji. Zdaniem "Bild", są to ostatnie dni 29-latka w klubie z północnego Londynu. Niemiecki portal dodaje, że transfer Anglika do Bayernu może zostać sfinalizowany jeszcze w tym miesiącu.

Do startu Premier League pozostały niespełna trzy tygodnie. Pierwszym przeciwnikiem Tottenhamu w walce o ligowe punkty będzie Brentford. To spotkanie odbędzie się w niedzielę, 13 sierpnia o godzinie 15:00.