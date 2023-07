Reprezentant Polski wychwalany przed finałem LN. "Jeden z największych talentów"

Reprezentacja Polski w półfinale tegorocznej Ligi Narodów siatkarzy pokonała Japonię 3:1 i czwartej edycji z rzędu ma zapewniony medal tych rozgrywek. Dotychczas były to dwa brązowe (w 2019 i 2022 roku) oraz srebro w 2021. Pozostaje liczyć, że przed własną publicznością uda się Biało-Czerwonym sięgnąć po złoto. Rywalem polskich siatkarzy będzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która w półfinale bez problemów pokonała Włochów 3:0.

Grbić podjął zaskakującą decyzję. Tłumaczy tak, że jaśniej się nie da

W tym roku obie reprezentacji mierzyły się ze sobą w fazie zasadniczej Ligi Narodów. 24 czerwca Amerykanie nie dali najmniejszych szans siatkarzom Nikoli Grbicia, których pokonali 3:0 (25:22, 25:18, 25:19).

Trener finalistów Ligi Narodów pod wrażeniem głębi składu reprezentacji Polski i Wilfredo Leona. "Mój Boże"

Trener reprezentacji Stanów Zjednoczonych, John Speraw, przed spotkaniem finałowym ma dużo szacunku do Polaków. - Głębia składu reprezentacji Polski robi wrażenie, to wystarczy, by zrozumieć, jak trudne zadanie czeka każdego ich rywala. [...] Polska to poza tym jeden z najlepiej serwujących zespołów na świecie, złożony z zawodników o świetnych warunkach fizycznych, do tego wybitni środkowi... Mój Boże, można tak wymieniać i wymieniać - mówił cytowany przez "Super Express".

- Zwracam uwagę na Wilfredo, bo to jeden z największych talentów siatkarskich globu. Musimy mieć na uwadze, co on potrafi zrobić na parkiecie i starać się ograniczyć jego moc - dodawał Speraw, podkreślając powrót Leona po dwóch latach do kadry.

Jednocześnie trener Amerykanów uważa, że jego siatkarze nie są jeszcze w optymalnej formie. - Nie powiedziałbym, że w tym momencie osiągnęliśmy topową dyspozycję, wciąż mamy sporo do poprawy. [...] Przed nami po Lidze Narodów jest dalszy etap treningów, po nim mistrzostwa kontynentalne, a w końcu kwalifikacje olimpijskie. I w tak długim cyklu jest zawsze miejsce na dalsze poprawienie wielu rzeczy, ta lista jest długa.

Eksperci zgodnie przemówili po meczu z Japonią. "Po raz pierwszy w historii"

Finałowe spotkanie tegorocznej Ligi Narodów między Polską a Stanami Zjednoczonymi rozpocznie się o 20:00 w gdańskiej Ergo Arenie. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.