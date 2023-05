Barcelona ma problem. Ojciec Messiego zdecydował

Kontrakt Lionela Messiego z Paris Saint-Germain wygasa z końcem czerwca. Argentyńczyk w tym sezonie był autorem łącznie 20 bramek i tylu samu asyst dla paryskiego zespołu. W dodatku spełnił swoje dziecięce marzenie i wraz z reprezentacją Argentyny zdobył mistrzostwo świata. Wciąż nie jest jednak znana jego przyszłość. Messi ma podobno do wyboru już tylko dwie oferty.

FC Barcelona lub Al-Hilal. Co wybierze Leo Messi?

Pierwsza propozycja, którą Messi ma na stole, ma więcej wspólnego z romantycznym podejściem do futbolu. W końcu mowa o powrocie do klubu, który wychował go na jednego z najlepszych piłkarzy globu, i w którym spędził najlepsze lata swojej kariery. Mowa oczywiście o FC Barcelonie. Jednak romantyzm schodzi na dalszy plan, gdy pojawiają się wielkie pieniądze, a właśnie takie oferują szejkowie z Al-Hilal. Według ostatnich informacji ma to być nawet pół miliarda euro rocznie.

Według telewizji Beteve taka kwota ma działać szczególnie pociągająco na ojca i agenta Leo, czyli Jorge Messiego. Jego opinia ma znaczyć dla argentyńskiego piłkarza bardzo wiele i jest mało prawdopodobne, żeby sprzeciwił się ojcu, jeżeli ten uzna, że transfer do Al-Hilal jest dla niego lepszym krokiem. Barcelona ma zatem problem, jeśli Jorge Messi skłania się ku transferowi do ligi saudyjskiej.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Jorge Messi publikował wpisy, w których oskarżył media o celowe rozprowadzanie fałszywych informacji. Ojciec zawodnika na swoim Instagramie informował, że ostateczna decyzja zostanie podjęta dopiero po zakończeniu sezonu.

"Nie mamy aktualnie żadnego porozumienia na przyszły sezon. Decyzja na pewno nie zostanie podjęta, dopóki Lionel nie zakończy ligi z PSG. Po zakończeniu sezonu nadejdzie czas na analizę i sprawdzenie ofert, a następnie podjęcie decyzji" - pisał Jorge Messi.

Jeżeli Messi zdecyduje się przejść do Arabii Saudyjskiej, to w lidze ponownie będzie mierzył się z Cristiano Ronaldo. Na inny scenariusz liczy jednak Xavi. Trener Barcelony uważa, że od Messiego zależy, gdzie zagra w przyszłym sezonie. - To spektakularny piłkarz. Człowiek, którego mogę nazwać przyjacielem i zobaczymy, czy będzie nam dane zobaczyć jego powrót. Wiele zależy od jego intencji - powiedział szkoleniowiec katalońskiej drużyny.

Jeżeli jednak prawdą okażą się doniesienia katalońskiej telewizji, że ojciec piłkarza chce jego transferu do Arabii Saudyjskiej, to same intencje Messiego mogą nie wystarczyć.