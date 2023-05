Chcą wielkiego transferu Leo Messiego! Sen o potędze. "Przyjdzie, na pewno"

Cristiano Ronaldo kontra Grzegorz Krychowiak, Al-Nassr kontra Al-Shabab, a wszystko z walką o mistrzostwo Arabii Saudyjskiej na pierwszym planie. W grze liczą się już tylko dwa zespoły: Ittihad FC, czyli aktualny lider, oraz Al-Nassr, które na trzy kolejki przed końcem sezonu traci do pierwszego miejsca trzy punkty. Wtorkowy mecz (23.05 o godz. 20:30 polskiego czasu) może więc być kluczowy w walce o tytuł. W Sport.pl będziecie mogli poczuć jego atmosferę i zobaczyć kulisy derbów Rijadu, ale zanim jeden z najsłynniejszych piłkarzy świata stanie oko w oko z reprezentantem Polski sprawdźmy, jak postrzegana jest piłka nożna w największym kraju na Półwyspie Arabskim.

- Transfer Cristiano Ronaldo dużo zmienił - mówi taksówkarz, który wiózł mnie z lotniska do hotelu. - Wcześniej ludzie interesowali się piłką, ale głównie zagraniczną. Teraz jest moda na naszą ligę. Jej poziom może nie jest jakiś oszałamiający, ale emocji nie brakuje. Piłkarze przeważnie zaczynają mecz na wysokiej intensywności, ale z każdą kolejną minutą tempo spada. Raz, że w takich temperaturach nie gra się łatwo, a dwa, że część piłkarzy - zwłaszcza z zagranicy - najlepsze lata ma już za sobą. Trafiają tu na "piłkarską emeryturę" i zdarza się, że po prostu człapią po boisku - śmieje się Majed.

"Jaki Krychowiak? Jaki Ronaldo?"

Taksówką jeździ od kilku lat, dokładnie od końca 2019, kiedy kraj zaczął wprowadzać reformy i otworzył się na turystów. Wcześniej Arabia Saudyjska była otwarta jedynie dla pielgrzymów odwiedzających Mekkę i Medynę - najświętsze miejsca świata Islamu. Majed jest miły, uśmiechnięty i pomocny. - Możesz mówić do mnie MJ, jak Michael Jackson - rzuca w pewnym momencie. Gdy pytam go, czy zna Grzegorza Krychowiaka i czy widział już w akcji Cristiano Ronaldo, błyskawicznie odpowiada: Jaki Krychowiak? Jaki Ronaldo? Zobaczysz, co będzie, gdy Messi przyjdzie do Al-Hilal! A przyjdzie, na pewno. To mój ukochany klub. W tym sezonie walczymy z Al-Szabab o podium, ale z Messim będziemy najlepsi - mówi bez wahania. - A co jeśli wybierze Barcelonę i grę z Robertem Lewandowskim? - dopytuję. - Nie wybierze, nie wybierze. Gdzie będzie mu lepiej niż w Arabii? - pyta i nie oczekuje odpowiedzi. Jest przekonany, że jego kraj jest najlepszy i najpotężniejszy.

Sport, spektakularne transfery i ambitne plany organizacji największych imprez mają to potwierdzić, ale przede wszystkim budować taką świadomość wśród mieszkańców i turystów. Arabia Saudyjska jest paliwowym potentatem, ale chce dywersyfikować swoje przychody. Stawiać na turystykę i nowe technologie. Pierwszy krok już zrobiła, ale przed nią wciąż daleka droga. W kraju niemal nie ma komunikacji miejskiej, a metro w Rijadzie zostanie oddane do użytku dopiero za kilka miesięcy. Głównie dla turystów i pracowników z Filipin, Pakistanu czy Bangladeszu, których z roku na rok w Arabii jest coraz więcej. Saudyjczycy komunikacji miejskiej nie potrzebują, mają klimatyzowane samochody i paliwo za nieco ponad dwa złote i pięćdziesiąt groszy za litr.

