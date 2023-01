"Lewandowski na zawsze zszargał swoje imię". Atak na polskiego kapitana

Po tym, jak piłkarze Lewskiego Sofia odmówili rozegrania sparingu ze Spartakiem Moskwa podczas obozu przygotowawczego w Dubaju, w piłkarskiej Rosji zawrzało. Decyzja bułgarskiego klubu wzbudziła oburzenie, a rosyjskie media przypomniały przy tej okazji decyzję Polaków o rezygnacji z gry przeciwko Rosji w kwalifikacjach do mundialu w Katarze. "Czy to kontynuacja piłkarskiej rusofobii zapoczątkowanej przez Polaków?" - czytamy. Na ten temat wypowiedział się także były świetny szkoleniowiec Oleg Romancew.

Oleg Romancew atakuje Roberta Lewandowskiego. Porównał go do Pelego i Maradony

Romancew to legenda Spartaka Moskwa i prawdopodobnie najlepszy selekcjoner w historii Rosji. Będący od lat na emeryturze trener w mocnych słowach zaatakował kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. - Chciałbym myśleć, że gracze nie mają z tym nic wspólnego. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, żeby wielcy Pele i Maradona, niech Bóg ich błogosławi, mogli powiedzieć to, co powiedział Lewandowski, który na zawsze zszargał swoje piłkarskie imię - powiedział.

Rosjaninowi chodzi o słowa piłkarza sprzed kilku miesięcy, kiedy Lewandowski stanowczo opowiedział się przeciw rywalizacji z atakującą Ukrainę Rosją. - Nie wyobrażam sobie grania meczu z reprezentacją Rosji w sytuacji, gdy trwa agresja zbrojna na Ukrainie - stwierdził wtedy kapitan reprezentacji Polski, czym niejako zapoczątkował dalsze działania UEFA i FIFA. A przynajmniej tak widzą to Rosjanie.

Romancew nie po raz pierwszy atakuje Polaków. Latem zeszłego roku nazwał naszych piłkarzy "zdrajcami". Z kolei w grudniu oznajmił, że Polacy "dostali się do Kataru przez odbyt".

69-letni Romancew skomentował również sytuację związaną z odmową gry piłkarzy Lewskiego przeciwko Spartakowi. - Przepraszam, ale nie lubię rozmawiać na temat, który nie ma nic wspólnego z piłką nożną - rozpoczął, ale potem kontynuował: - Oczywiście nie jest to przypadek. A im więcej będziemy omawiać takie sytuacje, tym bardziej będą zacierać ręce zgnili zachodni politycy. Oni wykorzystują piłkę nożną tylko i wyłącznie do swoich brudnych celów. To oni wywierają presję na FIFA i UEFA, zmuszając organizacje do podjęcia decyzji o izolacji rosyjskiego futbolu. Na federacje narodowe wywierana jest presja, a one przekazują swoim klubom, aby nie grali z Rosjanami - zakończył wywód Romancew.

Reprezentacja Rosji, a także kluby z tego kraju, od niemal roku są zawieszone i nie biorą udziału w oficjalnych spotkaniach w ramach rozgrywek FIFA i UEFA. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle rozegrają kolejne oficjalne spotkania międzynarodowe. Rosja została wyrzucona z eliminacji do Euro 2024, które startują po koniec marca. Szybkich przenosin do federacji azjatyckiej, które były zapowiadane w ostatnich miesiącach, również nie należy się spodziewać. - Decyzja o zawieszeniu reprezentacji Rosji i klubów z tego kraju obowiązuje do odwołania - poinformował kilka miesięcy temu prezydent UEFA, Aleksander Ceferin.