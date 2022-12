68-letni Romancew, który jako trener ośmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Rosji ze Spartakiem Moskwa, regularnie odpowiada na pytania czytelników na łamach dziennika "Sport-Express". Czwartkowy atak na Polaków nie jest pierwszym z jego strony, gdyż kilka miesięcy wcześniej krytykował naszych piłkarzy, którzy po ataku Rosji na Ukrainę, zdecydowali się na zmianę klubów. Nazywał ich zdrajcami.

"Polacy chcieli się dostać do Kataru przez odbyt - i tak w nim zostali"

Tym razem były szkoleniowiec miał okazje odpowiadać na pytania związane z mistrzostwami świata. Jedno z nich dotyczyło reprezentacji Niemiec i wpływu polityki na ich występ - konkretnie zamieszania z zakazem założenia opaski "One Love" przez Manuela Neuera. - Mundial jest dobry, bo stawia wszystko na swoim miejscu. Futbolu nie da się oszukać! Polacy dostali się do Kataru przez odbyt - i tak w nim zostali - wypalił na wstępie Romancew.

Dotyczyło to oczywiście twardego stanowiska polskich władz, które domagały się wykluczenia Rosji z przestrzeni sportowej, w tym piłkarskiej. Rosja miała być rywalem Polaków w pierwszym etapie baraży o udział na mistrzostwach świata w Katarze. Na skutek jej zawieszenia "Biało-Czerwonym" przyznano walkower.

- A po co Niemcy przyjechali? Żeby walczyć z rywalami czy bawić się w politykę, promując wątpliwe wartości europejskie? - pytał retorycznie. - Na takich turniejach należy oddać się tylko piłce nożnej: jest na pierwszym miejscu, na drugim i na trzecim. Nie może być inaczej. A tych, którzy o tym zapominają, futbol karze - dokończył.

Romancew jest bardzo krytyczny w stosunku do pomysłu dołączenia Rosyjskiego Związku Piłkarskiego do Azjatyckiego Konfederacji Piłkarskiego, gdyż obecnie w UEFA nie ma dla niego miejsca. - Pójście tam może być nie tylko krokiem w tył, ale i drogą donikąd. Oczywiste jest, że dla rozwoju naszego futbolu zarówno reprezentacja, jak i kluby potrzebują turniejów oraz treningów. Ale poziom drużyn w azjatyckiej konfederacji, nie oznacza rozwoju i pójścia do przodu dla nas. Jestem kategorycznie przeciwny przejściu do Azji, na który zresztą FIFA też może nie zezwolić - podsumował były trener.