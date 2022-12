Rosja odizolowana od poważnego futbolu na lata. Jest decyzja

Wiosną członkowie zawieszonego przez UEFA i FIFA komitetu RFS (Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej) określali pomysł przeniesienia się do Azjatyckiej Federacji Piłkarskiej (AFC) mianem fantastyki. Ale pół roku później zastanawiali się już jak tę fantastykę wcielić w życie. Było z tym sporo problemów, bo głosowanie w sprawie zmiany federacji przekładano kilkukrotnie. Związek tłumaczył to koniecznością "dodatkowych konsultacji". W praktyce chodziło zapewne nie tylko o rozważenie plusów i minusów, ale o zbadanie gruntu, czy po odejściu z UEFA Azjaci Rosję do swych struktur przyjmą? Inaczej cała sprawa mogła skończyć się jak w powiedzeniu o zamianie siekierki na kijek czy jego rosyjskim odpowiedniku o szydle i mydle. Na razie stwierdzili, że nie będą ryzykować i szybkie decyzje zostawią. Stworzą grupę roboczą, która zbada sprawę i wrócą do tematu przed marcem 2023 roku.

Część Azji nie chce Rosji

Aby zmienić federację, potrzebna jest zgoda i dokument od federacji dotychczasowej. Rosja i UEFA prowadziły w tym temacie rozmowy przez grudzień. Jednocześnie AFC nie musi uzyskiwać zgody FIFA na przyjęcie pod swe skrzydła nowego państwa. Decyzja może zapaść podczas zjazdu azjatyckich delegatów i głosowania. Ponad 50 proc. z 47 przedstawicieli krajów musi być za.

Choć wydaje się, że to Europa najgłośniej krytykuję inwazję Rosji na Ukrainę, to warto zwrócić uwagę, że rezolucję ONZ potępiającą rosyjską próbę aneksji terytorium Ukrainy, poparło dużo krajów-członków AFC. Znacznie mniej wstrzymało się od głosu lub opowiedziało się za odrzuceniem rezolucji.

Niektóre kraje azjatyckie, choć nie były chętne do nałożenia sankcji lub wysłania broni do Kijowa, zapewniły ukraińskiemu wojsku czy społeczeństwu inny rodzaj wsparcia. W dodatku azjatyckie państwa też mierzą się ze skutkami wojny: wyższymi cenami paliw i zbóż, co też rodzi sprzeciw wobec działań Moskwy. Można zakładać, że kilka państw należących do AFC na pewno zagłosowałaby przeciw przyjęciu Rosji do swojej federacji (choćby Japonia, Korea Płd., Australia, Singapur i Tajwan). Azjaci muszą się też zastanowić, co stanie się w przypadku meczów między drużynami z tych krajów i ekipami z Rosji? Czy dojdzie do ich bojkotu, czy trzeba będzie przez odpowiednie regulaminy unikać takich konfrontacji? Nie da się tego robić na każdym etapie rozgrywek, szczególnie przy meczach klubowych w azjatyckich pucharach.

Po co Azji Rosja?

Poza politycznymi komplikacjami, dla Azji przejście Rosji może być mało opłacalne od strony sportowej. Po pierwsze zwiększy się liczba drużyn startujących w eliminacjach mistrzostw świata. Powtórzy się zatem sytuacja z dołączeniem do AFC Australii, co sprawiło, że inne kraje azjatyckie miały trudność z uzyskaniem przepustki do mundialu od 2006 r. Oczywiście nowy format 48-zespołowych mistrzostw jest dla Azji bardzo korzystny. Od 2026 r. liczba azjatyckich uczestników mundialu zwiększy się o połowę, z czterech do ośmiu (plus jedna ekipa w barażach o MŚ), a to sprawia, że po raz pierwszy od lat, a w niektórych przypadkach po raz pierwszy w historii, kilka azjatyckich państw uwierzyło, że jest szansa na mundial pojechać. Wobec kolejnej dobrej drużyny w eliminacjach byłoby o to trudniej.

Czy dzięki Rosji w Azji podniósłby się poziom tamtejszej piłki? Trudno uznać, że "Sborna" jest tak silna, by inspirować i podnosić w hierarchii tamtejszy futbol. Mistrzostwa świata 2018 były jedynym przypadkiem od rozpadu Związku Radzieckiego, kiedy Rosja wyszła poza fazę grupową mundialu. w tym czasie lepiej spisywały się choćby Korea Południowa i Japonia.

Trudno też zakładać, że Azja zyskałaby dzięki przyłączeniu do niej rosyjskich drużyn klubowych. Patrząc na ostatnie lata Zenit Sankt Petersburg, Spartak lub Lokomotiw z pewnością byłby teraz przodującą ekipą na kontynencie. Warto zauważyć, że siła rosyjskich klubów wynikała w wielu przypadkach z jakości zagranicznych graczy. Tych po inwazji na Ukrainę jest w Rosji zdecydowanie mniej. Poza tym odłączenie od europejskiej piłki i Ligi Mistrzów UEFA z pewnością sprawiłoby, że Rosjanie będą mieli trudności ze sprowadzeniem utalentowanych piłkarzy nawet z Ameryki Południowej. Ci do tej pory grę w Rosji traktowali też jako możliwość zaprezentowania się w Europie. Na zaprezentowanie się na azjatyckim rynku nikt nie będzie miał ciśnienia. Zresztą do tej pory w azjatyckiej Lidze Mistrzów kluby mogły w wyjściowym składzie wystawiać tylko czterech graczy z innych krajów. Od najbliższego sezonu ten limit wzrośnie do sześciu.

Na pierwszy rzut oka dodanie do azjatyckiej Ligi Mistrzów znanych klubowych marek z Rosji mogłoby wydawać się dla turnieju prestiżowe, ale w praktyce spowoduje sporo komplikacji od strony organizacyjnej. To przez wielkość kontynentu. Azjatycka Liga Mistrzów, by zniwelować ten problem, już teraz dzieli się na strefę wschodnią i zachodnią. Najlepsze drużyny z każdej strefy spotykają się na końcu w fazie finałowej. Nawet mimo takiego rozwiązania odległości w każdej strefie są znacznie większe niż te, które europejskie drużyny muszą pokonać w swojej Lidze Mistrzów. Włączenie do turnieju największego kraju na świecie tylko pogorszyłoby sytuację, zwłaszcza że wszystkie najlepsze rosyjskie kluby mają siedziby w najbardziej oddalonej od Azji części kraju.

Finansowe straty i Persepolis zamiast Juventusu

Jeśli przeprowadzka do Azji ułatwiłaby Rosji ścieżkę awansu na mundial (pytanie, czy wszystkie drużyny MŚ wyszłyby do takiej rywalizacji podczas trwającej wojny) i sprawiła, że Rosja za udział na mundialu mogłaby liczyć na dobre premie od FIFA, to na polu klubowym byłaby dla rosyjskich drużyn finansową tragedią. Za dostanie się do fazy grupowej Ligi Mistrzów w Azji klub dostaje 100 tysięcy dolarów, kolejne 450 tysięcy dolarów zgarnia za udział w poszczególnych etapach turnieju, a zwycięzca rozgrywek otrzymuje cztery miliony dol. Oznacza to, że przy wygraniu azjatyckiej Champions League nie można zgarnąć nawet jednej trzeciej tego, co UEFA przelewa każdemu z klubów za sam awans do fazy grupowej jej najbardziej prestiżowych rozgrywek (15,64 mln euro). Po czekającej Ligę Mistrzów reformie można zakładać, że te dysproporcje będą się jeszcze powiększać. Dalsze liczenie ewentualnych azjatyckich kosztów może przyprawić Rosjan o kolejne bóle głowy. AFC płaci bowiem tylko po 45 tys. dol. na pokrycie kosztów podróży na pucharowy mecz. Jeśli Rosjanie będą latać na spotkania do Indii czy Kataru raczej nie powinni spodziewać się, że zmieszczą się z podróżami w obie strony w tych kwotach i powinni przygotować, że do rozgrywek mogą dokładać.

Trudno spodziewać się, że mecze rosyjskich drużyn z najlepszymi ekipami Azji jak irański Persepolis (finalista LM z 2018 i 2020 r.) czy arabski Al-Hilal (tostatni riumfator) byłyby dla fanów tak samo atrakcyjne, jak rywalizacja z Juventusem czy Chelsea, z którymi Zenit bił się rok temu w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Trudno też zakładać, że wraz z Rosją do Azji weszliby nowi sponsorzy. Gazprom, który pompował do Europy ogromne pieniądze i sponsorował m.in Ligę Mistrzów, robił to dla procesu wybielania kraju przez sport, tzw. sportwashingu, o którym pisaliśmy w tym miejscu. - Zacieśnianie współpracy z władzami europejskiej piłki miało pokazać, że mimo kontrowersji z gazociągiem Nord Steam 2, przetrzymywaniem opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i aneksją Krymu Rosja jest normalnym, fajnym krajem - oceniał Jewgenij Gontmacher doktor nauk ekonomicznych i profesor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie. Przy ewentualnym wejściu na azjatycki rynek takie zabiegi nie wydawałyby się konieczne, zresztą azjatycka Liga Mistrzów ma możnych sponsorów z Arabii Saudyjskiej czy Japonii.

Pierwszy przypadek odejścia od UEFA, Rosja ma szanse na mistrzostwo

Przejście Rosji z Europy do Azji byłoby pewnym strzałem w stopę i pierwszym przypadkiem, w którym państwo zamienia federację teoretycznie mocniejszą na słabszą. Do tej pory historia odnotowywała odmienne scenariusze. Kilkanaście lat temu Australia dołączyła do azjatyckiego związku, bo w słabej piłkarsko strefie Oceanii (OFC) trudno było jej się rozwinąć. Rywalizowała tam głównie z amatorami z Fidżi, Wyspami Cooka czy Nową Kaledonią. Ponadto Oceania dysponowała tylko połówką miejsca na mundial. Chęcią poprawy swego poziomu i rywalizacją z najlepszymi to również Kazachstan tłumaczył w 2002 roku zmianę federacji z azjatyckiej na europejską. Jeszcze inni musieli zmieniać banderę przez politykę. Izrael został wyrzucony z Azji w 1974 roku pod naciskiem arabskich drużyn. Te odmówiły wspólnej rywalizacji. Do 1992 r. Izrael nie był związany z żadną federacją, dopóki nie został przyjęty do UEFA. Teraz nie narzeka.

Rosyjskie media sportowe, które szukały plusów i minusów możliwych azjatyckich przenosin, starały się z niższego poziomu sportowego zrobić zaletę. Prognozowały, że w strefie Azji Rosja miałaby szansę na dojście do finału mistrzostw kontynentu, a może nawet na wygraną. W obecnym rankingu FIFA są tylko trzy drużyny notowane wyżej od Sbornej (33. lokata) to Iran (20.), Japonia (24.) i Korea Płd. (28.). Jak sugerują media, po zmianie federacji ranking Rosji mógłby zostać jednak wyzerowany, a to znaczy, że rywalizację w el. każdych zawodów Sborna musiałaby zaczynała od potyczek z reprezentacjami notowanymi najniżej, ekipami pokroju Laosu, czy Nepalu. Podobnie może być z klubową piłką, bo azjatycka Liga Mistrzów jest dla najlepszych lig i jej triumfatorów, a reszta Azji gra w Pucharze AFC. W ostatnim finale spotkały się w nim kluby z Omanu i Malezji.

"Potem pojawimy się w Afryce" i "wygramy puchar Antarktydy"

Sporo rosyjskich mediów sportowych podsumowując zwrot w stronę azjatyckiej piłki otwarcie pisało, że to dla rosyjskiego futbolu byłby dramat.

"Przeraża mnie sytuacja, w jakiej znalazła się nasza piłka nożna w grudniu 2022 r. Jeszcze na początku roku poważnie dyskutowano o wejściu City Football Group (właściciele Manchesteru City) do Spartaka. Inwestor mógł uczynić go jednym z najlepszych klubów w Europie" - przypomniał Władysław Woronin ze Sports.ru.

"Wybraliśmy radykalną drogę, która odrywa nas od najlepszego rynku piłkarskiego na co najmniej 10 lat. W tym czasie pozostaniemy w tyle pod względem perspektyw, rozwoju i stylu gry. Nasz rynek straci reputację, bo wątpliwe by ktoś przyjeżdżał do kraju, który nie ma absolutnie żadnych perspektyw na zaistnienie w Europie" - dodał Woronin.

Kilka słów od siebie do prezesa federacji skierował też Igor Rabinier ze Sport-express.ru.

"Komitet wykonawczy RFS, któremu pan przewodzi, będzie musiał podjąć najważniejszą decyzję w długiej historii naszego futbolu. Stoicie na rozdrożu. Po jednej stronie macie europejską autostradę do rozwoju, która jest tymczasowo dla nas zamknięta, a z drugiej pustynię Bliskiego Wschodu. Jeśli zdecydujecie się na ucieczkę z Europy do Azji, zniszczycie naszą piłkę nożną" - dodał konkretniej.

W podobnym tonie nie gryząc się w język pisali też pod artykułami dotyczącymi całej sytuacji kibice na portalu Sports.ru. Niektórzy powtarzali co prawda tezy oficjeli, że "lepiej grać niż nie grać", ale większość głosów była ironiczna.

"Fajna byłaby zmiana federacji co 4 lata. Potem pojawimy się w Afryce".

"Ja przeniósłbym naszą reprezentację na Antarktydę. Gwarantowane wejście do Pucharu Świata i niekończące się zwycięstwa w Pucharze Antarktydy".

"Nie obchodzi ich piłka nożna, muszą nakarmić ludzi nowymi populistycznymi bzdurami o zwycięstwach na arenie międzynarodowej i znaleźć na zawieszenie jakieś rozwiązanie".

"Działacze piłkarscy o niczym nie decydują. Wszystko rozstrzyga się na górze" - czytamy w komentarzach.

Kreml rzeczywiście popierał zwrócenie się Rosji w stronę Azji. Prezydent Władimir Putin nieraz mówił, że "Zachód upada, a przyszłość to Azja", a doradca prezydenta Igor Lewitin przyznał, że świecie sportu także inne związki w Rosji rozważają przyłączenie się do struktur azjatyckich.

Czy odejście z UEFA byłoby rozwiązaniem tymczasowym? Bo jeśli przyłączyć do AFC się uda, to ta raczej nie pozwoli Rosji traktować siebie jako poczekalnię i po wojnie, czy za kilka lat wrócić do Europy. To zaszkodziłoby wizerunkowi azjatyckiej piłki, a poza tym - jak pytają rosyjscy dziennikarze - czy ktoś z UEFA ze "Sborną" chciałby w ogóle o powrocie rozmawiać?

Na razie Rosja przeciera azjatyckie ścieżki. Jedyne towarzyskie mecze, które rozegrała od czasu napaści na Ukrainę, to spotkania z Kirgistanem (2:1), Tadżykistanem i Uzbekistanem (oba bezbramkowe remisy). Teraz wydaje się, że kupiła sobie na przemyślenia więcej czasu, choć nie obędzie się bez straty. Pośpiech z przenosinami był związany z nadzieją na zagranie eliminacji do MŚ 2026, które zaczną się w Azji w październiku. Za kilka miesięcy odbędzie się natomiast losowanie drużyn w poszczególnych rundach. Zawieszona Rosja, która nie wystąpi w el. Euro 2024, w praktyce jest też bez szans na eliminacje kolejnego mundialu. Prawdopodobnie czekają ją lata bez poważnej piłki.