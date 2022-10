Lech ma duży problem. Dwóch zawodników wypadło

W czwartek 13 października zawodnicy Johna van den Broma zmierzą się z izraelską drużyną w 4. kolejce Ligi Konferencji Europy. Lech jak do tej pory nie zachwyca swoją postawą w rozgrywkach. W dotychczasowych meczach piłkarze z Poznania odnieśli jedno zwycięstwo, a dodatkowo mają na koncie jeden remis i porażkę. To daje im dorobek 4 punktów i drugie miejsce w grupie C.

Sousa z urazem, nie poleci na rewanżowy mecz z Hapoelem. Problemy Lecha w LKE

Zaskakującym remisem zakończyło się spotkanie 3. kolejki z Hapoelem. Doping kibiców nie poniósł piłkarzy Lecha i na Stadionie Miejskim w Poznaniu nie padła żadna bramka. Podczas rewanżu zawodnicy Van den Broma z pewnością będą chcieli zatrzeć złe wrażenie z pierwszego starcia.

Jak informowaliśmy już wcześniej, trener nie będzie mógł skorzystać z Adriela Ba Louy. Na drodze zawodnika z Wybrzeża Kości Słoniowej stanęły sprawy związane z wizą. Podczas konferencji prasowej przed wylotem do Izraela van den Brom poinformował o kolejnym osłabieniu. W czwartkowym spotkaniu udziału nie weźmie Afonso Sousa, który podczas ostatniego treningu doznał urazu, który uniemożliwia mu grę w meczu LKE.

Kolejne spotkanie zespołu w tych rozgrywkach odbędzie się 27 października, a będzie to wyjazdowe starcie z Austrią Wiedeń. Na zakończenie fazy grupowej Lech 3 listopada podejmie na stadionie Miejskim Villareal.

Początek meczu Hapoel Beer Szewa - Lech Poznań w czwartek o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE. Transmisja w Viaplay.

Nieco lepiej poznaniacy radzą sobie w krajowych rozgrywkach. Zespół van den Broma zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 18 punktów i stratą sześciu punktów do prowadzącego Rakowa. W niedzielę mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Początek spotkania o godz. 18.30.