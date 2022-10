Gwiazda reprezentacji Argentyny z kontuzją. Może nie zagrać z Polską

We wtorek 11 października Juventus Turyn w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów zmierzył się z izraelską drużyną Maccabi Hajfa. Piłkarze Massimiliano Allegriego przegrali 0:2, co spowodowało, że ich szanse na awans do kolejnej rundy są bardzo znikome. Kolejnym powodem do zmartwień dla "Starej Damy" jest kontuzja Angela Di Marii, który dopiero co zawitał na Allianz Stadium podczas letniego okna transferowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Angel Di Maria nabawił się kontuzji. "Rozpoczął się wyścig z czasem"

Do urazu 34-letniego Argentyńczyka doszło w 23. minucie meczu z Maccabi. Piłkarz nagle poczuł ukłucie w prawej nodze, po czym momentalnie opuścił plac gry. W jego miejsce wszedł Arkadiusz Milik. We włoskiej "La Gazetta dello Sport" czytamy, że nieobecność byłego zawodnika PSG w najlepszym przypadku potrwa 20-40 dni.

- Di Maria poczuł coś w rodzaju ukłucia w prawym udzie. Grymas na twarzy piłkarza Juventusu nie wróży dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wcześniejsze kontuzje. Di Maria może pauzować od 20 do 40 dni. Jeśli pierwsze badania okażą się łaskawe, piłkarz wróci do gry przed rozpoczęciem mundialu - piszą tamtejsi dziennikarze.

- Gdyby jednak kontuzja okazała się poważniejsza, 2022 rok dla Di Marii skończy się przedwcześnie. W tym momencie rozpoczął się wyścig z czasem, aby wyleczyć piłkarza przed mistrzostwami świata - dodają Włosi.

Kolejny cios dla Argentyny. Di Maria nie jest jedynym kontuzjowanym piłkarzem

Uraz skrzydłowego Juventusu to nie jedyny problem, jaki przed mundialem w Katarze spotkał reprezentację Argentyny. Kilka dni temu kontuzji nabawił się także Paulo Dybala, który najprawdopodobniej uszkodził mięsień czworogłowy. Na ten moment nie wiadomo czy dwaj podstawowi piłkarze ekipy Mauro Scaloniego pojadą na tegoroczne mistrzostwa.

Angel Di Maria w obecnym sezonie w koszulce Juventusu rozegrał łącznie siedem spotkań, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył cztery asysty. 34-latek jest jedną z najważniejszych postaci reprezentacji "Albicelestes", która jest postrzegana, jako jeden z faworytów do zgarnięcia tytułu.