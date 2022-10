Legenda trzyma kciuki za Polaków na MŚ. "To może być jego turniej"

Nie tak dawno syn Diego Armando Maradony zachwycał się postawą Piotra Zielińskiego w SSC Napoli. - Zna dobrze Neapol i mentalność jego mieszkańców. Napoli go potrzebuje, więc dobrze, że został. Jako wielki kibic Napoli jestem szczęśliwy, że Polak nadal gra w mojej drużynie. Powiedziałbym mu: "Piotrze, nie ruszaj się stąd" - przekazał. Trudno się dziwić, bo rzeczywiście Zieliński zachwyca. W tym sezonie rozegrał 12 meczów, w których strzelił cztery gole i zdobył pięć asyst. Nie opuścił ani jednego spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Dziś do rodziny legendarnego Argentyńczyka dołącza znany we Włoszech piłkarz. SSC Napoli reprezentował w ponad 170 meczach. Mowa o Fernandzie De Napolim, który udzielił wywiadu "Super Expressowi", a w nim opowiedział o tym, co sądzi o obecnej formie Zielińskiego.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Bierze na siebie odpowiedzialność za kreowanie gry w Neapolu. Strzela gole, asystuje, wiele od niego zależy. Widać, że Spalletti chce oprzeć drużynę na nim i jego umiejętnościach, które są bardzo wysokie. Pomocnik z Polski znajduje się w optymalnym wieku, dobrze czuje się w Neapolu, utożsamia się z tym klubem - powiedział 54-krotny reprezentant Włoch.

Największe miasto w Polsce, które nigdy nie miało ekstraklasy. "Nikt nie zabroni nam marzyć"

Legenda zachwycona Zielińskim. A co z mistrzostwami świata? "Musiał dojrzeć, dorosnąć. Może dużo dać"

Ale nie tylko SSC Napoli i Luciano Spalletti mogą skorzystać na skoku jakościowym polskiego pomocnika. Zieliński regularnie otrzymuje powołania na zgrupowania reprezentacji Polski. A przed nim to najważniejsze na mistrzostwa świata w Katarze. Wydaje się, że 28-latek jest jednym z podstawowych zawodników w układance Czesława Michniewicza. Fernando De Napoli też nie wątpi w to, że może on odegrać kluczową rolę wśród Biało-Czerwonych.

- Bez wątpienia, to może być jego turniej. Mając duet napastników Lewandowski – Milik i Zielińskiego w optymalnej formie możecie być bardzo groźnym zespołem dla każdego. Osobiście mocno będę ściskał kciuki za Piotra i polski zespół. W takiej formie może dużo dać waszej reprezentacji - stwierdził. Jednak nad Zielińskim krąży widmo sprzed lat, gdy wszyscy spekulowali, że po założeniu koszulki z orzełkiem na piersi coś powstrzymuje go przed wejściem na najwyższy poziom.

- Dojrzał mentalnie do bycia liderem, nie powinien się spalić także na mistrzostwach świata. Patrząc na to, jak wyglądał na tle Liverpoolu, Ajaxu czy innych topowych drużyn z Italii, powinien poradzić sobie także na mundialu - dementuje De Napoli.

Wpis Szachtara podbija sieć. "Nigdy nie zapomnimy, Polsko"

- On do tego musiał dojrzeć, dorosnąć. W przeszłości miewał wahania formy, potrafił znakomite spotkania przeplatać słabszymi. Miewał minuty, w których "znikał", był mało widoczny. Widać, że w tym okrzepł, złapał pewność siebie, jest mocny mentalnie, bierze na siebie odpowiedzialność za grę ofensywną. W końcu wykorzystuje pełnię swojego potencjału, asystuje i strzela gole. W trakcie spotkań zmienia pozycje, występuje jako środkowy pomocnik, rozgrywa piłkę, a nawet grywa w ataku - zakończył.

Reprezentacja Polski rozpocznie MŚ 2022 w Katarze od starcia z Meksykiem (22 listopada). Kilka dni później zmierzy się z Arabią Saudyjską (26 listopada), a fazę grupową zakończy starciem z Argentyną (30 listopada). Cały turniej będzie trwał do 18 grudnia.