Szatnia Juventusu podzielona. Szczęsny się określił. Jest w jednej z grup

Juventus nituje bardzo słaby początek sezonu. Pokazują to rozgrywki ligowe, w których drużyna z Turynu wygrała tylko 3 z dziewięciu spotkań. Podobnie sytuacja wygląda w Lidze Mistrzów, gdzie zespół Massimiliano Allegriego po 4. kolejkach zajmuje trzecie miejsce w grupie H z tylko jednym zwycięstwem na koncie. We wtorek drużynie Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika przydarzyła się kolejna wpadka w postaci porażki 0:2 z zamykającą tabelę Maccabi Haifą.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny jest maniakiem, siedzi z tabletem i analizuje

Zawodnicy Juventusu podzieleni w sprawie Allegriego. Problemy drużyny nie tylko na boisku

Za niepowodzenia klubu obwiniany jest przede wszystkim trener Allegri. Włoch sam nie potrafi jednak znaleźć powodu tak złej dyspozycji zespołu, co potwierdził po wtorkowej porażce. - Trudno jest to wyjaśnić, możemy tylko milczeć, ponieważ nie był to dobry występ pod względem charakteru. Musimy wyjść z tej sytuacji i zachować spokój. To nie jest kwestia braków technicznych czy taktycznych, tej drużynie brakuje serca i pasji. Gramy zbyt indywidualnie, musimy wrócić do bycia zespołem - stwierdził w pomeczowej rozmowie z Sky Sport Italia, cytowany przez portal juvepoland.com.

Allegri jeszcze pracuje, ale Włosi już wiedzą. Siedmiu kandydatów na jego miejsce

Kibice mówią wprost, że oczekują od władz zmiany na ławce trenerskiej. Jak się okazuje Allegri ma też swoich przeciwników wśród piłkarzy. Według informacji "La Repubblica" szatnia Juventusu jest podzielona na kilka grup. Za jednego ze zwolenników trenera uważany jest Wojciech Szczęsny. Do tego grona dziennikarze zaliczają również Mattię Perina, Luiza da Silvę Danilo, Juana Cuadrado i Mattię De Sciglio.

Wśród przeciwników można znaleźć takich zawodników jak Gleison Bremer, Weston McKennie, Manuel Locatelli oraz Filip Kostić. Kapitan Leonardo Bonucci także nie jest zadowolony ze współpracy z trenerem, jednak nie chce pogarszać sytuacji w szeregach zespołu. Po żadnej ze stron nie opowiedzieli się natomiast Paul Pogba, Angel Di Maria i Leonardo Paredes.

Juventus po 9. kolejkach zajmuje ósme miejsce w tabeli Serie A z 13 punktami na koncie. Oprócz trzech zwycięstw zespół zanotował dwie porażki i cztery spotkania zakończył remisem. To wynik z pewnością daleki od oczekiwań drużyny, która poprzedni sezon zakończyła na czwartej lokacie. Kolejna szansa na poprawę nastrojów w zespole i odzyskanie zaufania kibiców pojawi się w sobotę 15 października, kiedy zawodnicy Allegriego zmierzą się na wyjeździe z Torino.