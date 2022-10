Barcelona drży, Barcelona w strachu. "Przegra specjalnie"

Robert Lewandowski i FC Barcelona zagrają dziś jeden z najważniejszych meczów w sezonie. Rywalem Katalończyków będzie Inter Mediolan, a walka toczy się o pozostanie w grze o wyjście z grupy Ligi Mistrzów.

Barcelona boi się o mecz Bayernu

FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w grupie C i traci trzy punkty do drugiego Interu Mediolan. W przypadku porażki drużyna prowadzona przez Xaviego będzie musiała pożegnać się z marzeniami o awansie do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Taka sytuacja na pewno nie jest komfortowa. Zupełnie inną ma Bayern Monachium, który w przypadku pokonania w następnej kolejce Barcelony, może zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. To wywołuje popłoch w Hiszpanii. Tamtejszy "Sport" wyliczał różne warianty, jakie mogą wydarzyć się w grupie Barcelony. I pojawił się obawy o ostatnią kolejkę.

Jeśli Katalończycy wygrają lub zremisują w środowym meczu, a w następnej rundzie przegrają z Bayernem, w ostatniej kolejce wiele będzie zależało od meczu właśnie mistrzów Niemiec z Interem. Wtedy Bawarczycy będą prawdopodobnie pewni awansu. Według "Sportu" piłkarze Barcelony "obawiają się, że Bayern specjalnie przegra ostatni mecz grupowy w Lidze Mistrzów".

Strach ma dotyczyć domysłów, że Bayern będzie chciał w ten sposób zemścić się za przejęcie przez Barcę Roberta Lewandowskiego. Na to wszystko odpowiedzieli dziennikarze niemieckiego Bilda. "Bayern nie oddaje niczego dobrowolnie - także ze względu na wysokie premie punktowe. Nawet jeśli w Monachium nie byli do końca zadowoleni z odejścia Lewandowskiego..." - czytamy w artykule.

Mecz FC Barcelona - Inter Mediolan rozpocznie się w środę 12 października o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną będzie można obejrzeć na antenie TVP 1 i Polsat Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online na stronach sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.